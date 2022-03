McLaren met handen in het haar: ‘Pijnlijke ervaring’

Daniel Ricciardo en Lando Norris kwamen niet verder dan de veertiende en vijftiende plek, op een totaal van zeventien finishende coureurs. Zeer ondermaats gezien de ambities van McLaren, dat in 2020 nog het derde team van de grid was en vorig jaar als vierde eindigde.

,,Dit was een teleurstellende en pijnlijke ervaring voor iedereen binnen het team, en natuurlijk ook voor al onze fans”, aldus teambaas Andreas Seidl. ,,We gaan nu in detail analyseren waarom we niet competitief zijn en werken keihard om de auto sneller te maken, zo snel als mogelijk.”

McLaren maakte tijdens de testdagen in Barcelona nog een solide indruk, maar kampte tijdens de laatste tests in Bahrein al met grote problemen, met name bij de remmen. Ricciardo kwam die tests helemaal niet in actie vanwege een coronabesmetting.

Norris baalde ook als een stekker. ,,Het was een heel zware race. We zitten ver af van het niveau waarop we willen zitten”, stelde de talentvolle Brit, die naar eigen zeggen nog weinig merkte van de nieuwe reglementen, die het volgen van andere auto’s zouden moeten vergemakkelijken. ,,Misschien waren er iets meer gevechten, maar we verliezen nog steeds veel neerwaartse druk zodra we achter iemand komen. Het is wellicht niet zo’n grote verandering als waar iedereen op had gehoopt.”