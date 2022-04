Djokovic ontsnapt aan uitschakeling in Belgrado, maar mag naar Rome

De nummer 1 van de wereld moest heel diep gaan om zijn landgenoot Laslo Djere te verslaan: 2-6 7-6 (6) 7-6 (4). De partij op het centercourt van het Novak Centre duurde bijna 3,5 uur.

Djokovic, die een 'bye' had in de eerste ronde, treft in de kwartfinales met Miomir Kecmanovic weer een landgenoot. De Serviër won het Belgrado Open in 2009 en 2011. Vorig jaar zegevierde de Italiaan Matteo Berrettini op het gravel in de Servische hoofdstad.

Djokovic werd onlangs op het masterstoernooi van Monte Carlo direct uitgeschakeld door de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, die daarna doorstootte naar de finale. Het was pas het tweede toernooi dit seizoen van Djokovic, die zich niet wil laten vaccineren tegen het coronavirus en daarom niet welkom was op onder meer de Australian Open en de masterstoernooien in de Verenigde Staten.

De twintigvoudig grandslamkampioen mag volgende maand wel meedoen aan het graveltoernooi van Rome. De voorzitter van de Italiaanse tennisfederatie zei dinsdag dat Djokovic, vijf keer winnaar in Rome, ook zonder vaccinatie welkom is.

Ongevaccineerde Djokovic mag toch naar Rome

Djokovic mag overigens van 8 tot 15 mei deelnemen aan het Masters 1000-toernooi in Rome, zonder vaccinatie tegen het coronavirus.

Dat heeft de voorzitter van de Italiaanse tennisfederatie, Angelo Binaghi, woensdag bekendgemaakt.

De 34-jarige Djokovic kon zijn titel op de Australian Open aan het begin van het seizoen niet verdedigen omdat hij het land was uitgezet door zijn weigerachtige houding ten aanzien van het coronavaccin. Hij kwam om diezelfde redenen ook niet in actie op de Amerikaanse toernooien van Indian Wells en Miami.

Djokovic heeft het toernooi in de Italiaanse hoofdstad al vijf keer gewonnen. Vorig jaar verloor de Serviër de finale van de Spanjaard Rafael Nadal.