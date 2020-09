Podiumkandidaat Pogacar raakt na Aru ook Formolo kwijt

Nadat eerder de Italiaan Fabio Aru had opgegeven, verscheen woensdag diens landgenoot Davide Formolo niet meer aan de start van de elfde etappe.

Formolo was dinsdag een van de slachtoffers van de vele valpartijen op weg naar Île de Ré. De nummer 2 van de Strade Bianche van vorige maand reed de rit nog wel uit. Bij onderzoek bleek dat de vrees van de ploegleiding van UAE Team Emirates terecht was. Formolo heeft een sleutelbeen gebroken en moet een operatie ondergaan.

Naar verwachting ligt hij er vijf tot zes weken uit waardoor hij in ieder geval het WK in eigen land mist. De ploeg stelt dat Formolo in het najaar nog de Ronde van Spanje hoopt te rijden. Die begint op 20 oktober.

Bekijk ook: Primoz Roglic kan door stressdag nauwelijks genieten van geel

Bekijk ook: Podiumkandidaat Pogacar raakt in Tour helper Aru kwijt

Bekijk hier de uitslagen, het etappeschema en de standen in diverse klassementen in de Tour de France