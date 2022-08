’Comeback kid’ Max Verstappen evenaart unieke prestatie met dubbele inhaalrace

McLaren won in 1959 de laatste GP van het seizoen in de Verenigde Staten, nadat hij zich als tiende had gekwalificeerd. Bij de eerste race van 1960 in Argentinië reed hij vanaf de dertiende startplek naar de winst. McLaren overleed tien jaar later bij een auto-ongeluk. Hij had op dat moment al de renstal McLaren opgericht, die later vele wereldtitels veroverde in de Formule 1.

Verstappen moest de laatste race voor de zomerstop in Hongarije vanaf de tiende plaats starten. Een dag na de teleurstellend verlopen kwalificatie reed hij op de Hungaroring naar de winst. In België zette Verstappen in de kwalificatie de beste tijd neer, maar als gevolg van een gridstraf moest hij vanaf plek veertien beginnen aan de race. De regerend wereldkampioen was daarin oppermachtig en herhaalde het kunststukje van McLaren van ruim zestig jaar geleden.