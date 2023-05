AC Milan ontvangt Inter in halve finale Champions League

Het is niet zeker of Rafael Leão mee kan doen bij Milan. De Portugese aanvaller liep afgelopen weekeinde een blessure op en woensdag moet blijken of hij daarvan op tijd is hersteld. Leão maakte dit seizoen dertien doelpunten en gaf tien assists. Bij Inter is de inzet van de Duitse international Robin Gosens twijfelachtig.

Milan en Inter stonden twee keer eerder tegenover elkaar in de knock-outfase van de Champions League. In 2003 eindigden de twee ontmoetingen in de halve finales met 0-0 en 1-1 onbeslist. AC Milan bereikte de finale op basis van het gemaakte doelpunt in de uitwedstrijd. In 2005 schakelde AC Milan de stadgenoot in de kwartfinales uit door twee keer te winnen (met 2-0 en 3-0).

De winnaar neemt het op 10 juni in de finale op tegen Manchester City of Real Madrid.

Volg het duel hier vanaf 21.00 uur op de voet via onze statistieken