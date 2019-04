Koeman: 'Klaassen viel mij ook tegen'

Bij Everton beleefde de 25-jarige Nederlander echter een tegenvallend jaar. Dat viel ook Ronald Koeman tegen. De huidige bondscoach haalde Klaassen naar Everton, maar werd in het begin van dit seizoen ontslagen.

"Ik heb hem laatst gebeld en uit nieuwsgierigheid gevraagd naar zijn situatie", vertelde Koeman in gesprek met Ziggo. "Een maand of twee geleden zat hij een paar keer op de bank, maar nu weer niet. Hij heeft een moeilijk begin van het seizoen gehad. Dat viel mij ook tegen. Het waren de agressiviteit en het tempo waar hij moeite mee had."

Klaassen heeft in Liverpool nog een contract tot en met zomer van 2022. Het is onduidelijk of de middenvelder blijft bij Everton. Klaassen is zijn plek in de selectie van Oranje al een tijdje kwijt. De 16-voudig international speelde op 10 oktober tegen Zweden (2-0 zege) zijn laatste wedstrijd voor het Nederlands elftal.