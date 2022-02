Thomas Tuchel hoopt op Hakim Ziyech in League Cup-finale

Trainer Thomas Tuchel kon dinsdagavond na het duel nog weinig zeggen over de ernst van de kwetsuur, maar hoopt dat hij zondag weer op Ziyech kan rekenen. Dan speelt de titelverdediger van het miljoenenbal de finale om de League Cup tegen Liverpool.

„Ik heb de dokter nog niet gesproken over Hakim, hopelijk is het niet al te ernstig”’, aldus Tuchel na afloop in gesprek met BT Sport. „Vandaag is het dinsdag, er zijn nog voldoende dagen te gaan tot zondag. Hopelijk is hij er dan klaar voor.”