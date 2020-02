Peter Bosz Ⓒ BSR Agency

SINSHEIM - Niet in Camp Nou, Bernabeu of San Siro, maar in de PreZero Arena troffen de enige twee Nederlandse trainers in een Europese topcompetitie elkaar dit weekeinde. Het zinderende duel tussen Hoffenheim (Alfred Schreuder) en Bayer Leverkusen (Peter Bosz) had niet misstaan in een klassieke voetbaltempel. Schreuder won, met 2-1.