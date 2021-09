Jürgen Klopp: ’Iedereen zal dan denken: waarom speelt Van Dijk niet?’

Liverpool overrompelde Milan in de openingsfase. Het leverde de thuisclub al snel de 1-0 op. De Engelsen verzuimden daarna echter om verder afstand te nemen van Milan, dat vlak voor rust met twee doelpunten in 2 minuten tijd de achterstand omzette in een voorsprong. „In die fase van de wedstrijd liepen we onszelf een beetje voorbij door onze manier van voetballen”, aldus Klopp. „Gedurende 10, 15 minuten waren we het even kwijt. We speelden niet compact genoeg meer en we maakten het onszelf moeilijk als we de bal hadden.”

In de tweede helft trok het dominante Liverpool de wedstrijd echter alsnog naar zich toe. Aanvoerder Jordan Henderson schoot 20 minuten voor tijd de winnende treffer binnen. Henderson trapte de bal uit een afgeslagen hoekschop op fraaie wijze langs de doelman van Milan.

„Afgezien van die laatste 10 minuten voor rust was dit het voetbal dat ik wil zien”, aldus Klopp, die verdediger Virgil van Dijk op de bank hield. De aanvoerder van Oranje, net terug na een zware knieblessure, kreeg rust. „Iedereen die hem in de warming-up bezig zag, zal denken: waarom speelt hij niet? Maar we moeten slim omgaan met zulke situaties”, aldus Klopp. „We hebben drie jongens achterin die terugkomen van zware blessures. Dat moeten we goed managen.”