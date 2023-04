Basketballer 30 duels geschorst door NBA wegens mishandeling

De NBA deed zelf onderzoek naar Bridges en schorste hem voor dertig wedstrijden. De basketballer hoeft echter maar tien duels aan de kant te staan omdat hij dit seizoen geen club heeft. De straf gaat in als Bridges een contract tekent in de NBA. Het blijft echter de vraag of er nog een club is te vinden die met hem in zee wil.

Bridges was vorig seizoen in vorm bij Charlotte Hornets met gemiddeld 20,2 punten per wedstrijd. Hij speelde alle vier zijn seizoenen voor de club uit North Carolina.