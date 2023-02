Zo werd het recordpunt van LeBron James gevierd

De wedstrijd werd stilgelegd, medespelers applaudisseerden en fotografen kwamen massaal het veld op. Kareem Abdul-Jabbar, de afgelopen kleine 39 jaar recordhouder, was aanwezig in het stadion en sprong op van zijn stoel om te klappen. Ook familieleden van de 38-jarige James vierden een feestje.

Tekst verder onder de tweet

Overladen met felicitaties

Direct na het breken van het decennia oude record werd de kersverse recordhouder overladen met felicitaties. De 38-jarige James maakte de historische punten tijdens het derde kwart, maar de thuiswedstrijd tegen Oklahoma City Thunder (130-133) werd voor ongeveer een kwartier stilgelegd voor een spontane ceremonie.

James leek even overweldigd te worden toen hij besefte dat hij geschiedenis had geschreven. Juichend vierde hij zijn score, totdat hij voorovergebogen stil bleef staan om alle emoties naar boven te laten komen. In een eerste reactie bedankte de vedette zijn aanwezige moeder, vrouw en kinderen. Ook wilde hij een applaus voor Abdul-Jabbar.

Abdul-Jabbar was vol lof over de carrière van James. „Het was duidelijk dat hij van plan was om de hele sport te domineren. En dat voor twintig jaar. Je kunt hem alleen maar complimenten geven voor de manier waarop hij speelt en dit op deze manier volhoudt.”

Tekst verder onder de tweet

Zo beleefden zonen Bronny en Bryce het recordpunt van hun vader:

Joe Biden

Ook president Joe Biden was er snel bij om de nieuwe topscorer aller tijden te feliciteren. „Met heel je hart en ziel heb je een geweldig record verbroken. Je hebt het spel naar een hoger niveau getild. Meer nog daarbovenop heb je, net als Kareem, Bill Russell en anderen die je voorgingen, het land uitgedaagd en geïnspireerd om nog beter te worden en onze volledige belofte waar te maken.”

James zelf zei dat hij zijn nieuwe status nog maar moeilijk kon beseffen. „Ik weet nog niet of het al is geland. Dat gebeurde wel een beetje toen mijn familie het veld op kwam en ik al mijn vrienden en familie zag, maar verder nog niet helemaal. Dat ik nog steeds zo goed ben na twintig jaar en na het spelen van zoveel wedstrijden, is echt een surrealistisch gevoel”, voegde hij toe.