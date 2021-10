Opvallend: Feyenoord neemt 2300 extra kaarten aan voor beladen wedstrijd tegen Union Berlin

Het is een beladen wedstrijd, vooral vanwege de ongeregeldheden van vorige week in Rotterdam rond Feyenoord - Union Berlin. De avond voor het duel vielen hooligans een horecagelegenheid aan waar de clubleiding van Union Berlin zat. Ze gooiden met stoelen en glas naar onder anderen de voorzitter en een bestuurslid van de Duitse club. De politie hield rond de wedstrijd 75 mensen aan, waaronder een groep van bijna zestig Union-fans die in de wijk Lombardijen uit zou zijn geweest op een confrontatie met supporters van Feyenoord.

De Duitse politie heeft nog niets losgelaten over de veiligheidsmaatregelen rond het Europese bekerduel. Feyenoord zegt dat er op allerlei niveaus overleg is tussen Rotterdam en Berlijn; tussen de clubs, de politiekorpsen en de supporters.

De commissarissen van Feyenoord moeten mogelijk bijspringen als Feyenoord op reis gaat naar Berlijn. Er worden duizenden Feyenoord-aanhangers verwacht en kan het net als in het verleden in andere grote voetbalsteden weer fout gaan. Te meer omdat de fans van Union Berlin boos zijn na het belagen en molesteren van Union Berlin-bestuursleden en hun echtgenotes in het hartje van Rotterdam.

Commissaris Toon van Bodegom kreeg woensdag op de persconferentie in De Kuip de vraag waarom Feyenoord nog kaarten afneemt en fans laat meereizen. „Omdat we niet alleen maar probleem-supporters hebben, maar ook heel veel positieve. Natuurlijk maken we ons ongerust of het goed gaat daar. We zouden ook graag een oproep doen aan iedereen om zich in Berlijn te gedragen, anders beschadigen ze de club enorm.”