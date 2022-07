Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Griekspoor verslaat Rune in Hamburg in twee sets

13.31 uur: Tallon Griekspoor heeft ten koste van de Deen Holger Rune de tweede ronde van het graveltoernooi van Hamburg bereikt. De 26-jarige Nederlander was na een spannende eerste set in twee sets te sterk voor de nummer 27 van de wereld: 7-6 (8) 7-5. De tweede tennisser van Nederland staat 47e op de wereldranglijst.

In de eerste set kwam Griekspoor met 4-2 achter nadat hij zijn servicegame verloor. De Nederlander wist gelijk terug te breken en werkte bij een stand van 6-5 op eigen service twee setpoints weg. De 19-jarige Rune kreeg ook in de tiebreak nog een kans om de set te pakken. Uiteindelijk benutte Griekspoor op 9-8 zijn derde setpoint.

Griekspoor benutte in de volgende set, waarin geen breaks waren, zijn tweede matchpoint toen de als achtste geplaatste Rune de bal uitsloeg. Het duel duurde bijna 2 uur.

In de volgende ronde staat Griekspoor tegenover de mondiale nummer 69 Laslo Djere of Borna Coric, de nummer 183 van de wereld.

Kämna uit Tour de France wegens verkoudheid

11.38 uur: Lennard Kämna gaat niet meer van start in de zestiende etappe van de Tour de France. De Duitser van Bora-hansgrohe heeft te veel last van een verkoudheid.

„Vanwege een aanhoudende verkoudheid die een paar dagen geleden begon en niet minder werd tijdens de rustdag, zal Kämna niet meer starten in de Tour”, meldde zijn ploeg via Twitter. Bora-hansgrohe zei ook dat alle dagelijks uitgevoerde testen op Covid-19 negatief waren.

Kämna was meerdere keren in de aanval in deze Ronde van Frankrijk. Zo lag de Duitser lang op kop in de zevende rit naar La Super Planche des Belles Filles, maar werd hij net voor de streep ingehaald door de latere ritwinnaar Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. In de tiende rit naar Megève eindigde Kämna uit een lange vlucht als tiende en greep hij net naast de gele trui.

Hij stond in het algemeen klassement op de 26e plaats op ruim een uur van de Deen Vingegaard van Jumbo-Visma.

Tweevoudig olympisch kampioen kunstrijden Hanyu stopt

10.40 uur: Tweevoudig olympisch kampioen kunstrijden Yuzuru Hanyu uit Japan heeft zijn afscheid aangekondigd. De 27-jarige kunstrijder had de afgelopen jaren veel last van blessures.

Hanyu veroverde olympisch goud bij de Spelen van Sotsji in 2014 en prolongeerde zijn titel vier jaar later in Pyeongchang. Hij werd ook twee keer wereldkampioen. Bij de Spelen van Beijing afgelopen februari kwam de Japanner, wiens deelname door de vele blessures lang onzeker was, niet verder dan de vierde plaats. Voor de wereldkampioenschappen een maand later meldde hij zich af met een enkelblessure.

„Ik zal me niet langer in wedstrijden meten met andere schaatsers”, zei de ’IJsprins’ op een persconferentie in Tokio. Hij liet zijn fans weten dat hij wel in shows zal blijven schaatsen.

Voormalig voorzitter schaatsunie Cinquanta overleden

10.31 uur: Voormalig voorzitter Ottavio Cinquanta van de internationale schaatsunie ISU is maandag overleden, meldt de ISU. De Italiaan, die van 1994 tot en met 2016 de leiding had over de schaatsbond, is 83 jaar oud geworden.

Cinquanta was actief als scheidsrechter en betrokken bij de oprichting van de ISU-commissie voor het shorttrack. In 1992 werd hij bij de ISU vicevoorzitter van het schaatsen en twee jaar later werd hij gekozen tot voorzitter. In 2016 werd hij opgevolgd door Jan Dijkema, die afgelopen juni het voorzitterschap doorgaf aan de Koreaan Jae-youl Kim.

De Italiaan was ook van 1996 tot en met 2016 lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Na zijn vertrek in 2016 werd hij benoemd tot erelid.

Olympische Spelen in Los Angeles van 14 tot en met 30 juli 2028

10.06 uur: De openingsceremonie van de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles is op 14 juli. Ruim twee weken later, op 30 juli, is het evenement afgelopen, heeft de organisatie bekendgemaakt. De Paralympische Spelen zijn van 15 augustus tot en met 27 augustus.

Het is de eerste keer dat de Amerikaanse stad de Paralympics organiseert. De olympiërs reisden wel al twee keer eerder af naar LA, in 1932 en 1984. De eerstvolgende Spelen zijn in 2024 in Parijs.

Nog meer coronabesmettingen in Japanse atletiekploeg bij WK

08.29 uur: Nog eens drie Japanse atleten en een coach hebben bij de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse Eugene positief getest op corona. De Japanse atletiekbond meldt dat het aantal besmette personen daarmee is opgelopen tot vijftien.

Sprinter Yuki Koike testte positief en miste daardoor de series van de 200 meter. Hetzelfde gold voor Shunsuke Izumiya en Takayuki Kishimoto die hebben meegedaan aan respectievelijk de 110 meter horden en de 400 meter horden.

Uit voorzorg gebruikt de Japanse ploeg niet dezelfde gedeelde ruimtes als de andere delegaties.

Voetbalsters VS verslaan Canada in finale Gold Cup

08.03 uur: De voetbalsters van de Verenigde Staten zijn opnieuw kampioen van Noord- en Midden-Amerika geworden. De regerend wereldkampioen en titelverdediger versloeg olympisch kampioen Canada met 1-0 in de finale van de Gold Cup, het kampioenschap van de Concacaf, de bond voor Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De VS plaatsten zich zo ook voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Alex Morgan maakte in de 78e minuut vanaf elf meter het enige doelpunt van de wedstrijd in het Mexicaanse Guadalupe. De Amerikaanse voetbalsters kregen de strafschop na een overtreding van de Canadese Allysha Chapman op Rose Lavelle. Morgan maakte haar 118e treffer voor de VS.

Canada, dat vorig jaar olympisch goud veroverde in Tokio, speelt in een play-off tegen Jamaica om het tweede ticket voor de Spelen van Parijs. De voetbalsters van Jamaica hadden eerder op de dag Costa Rica verslagen in de strijd om het brons.