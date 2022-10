FIFA steekt kleine clubs helpende hand toe: ’Dit gaat hun leven veranderen’

„Dit zal het leven van deze kleine clubs veranderen, want het gaat om heel, heel veel geld”, zei Infantino bij een FIFA-meeting in Auckland. „Dit geld is aan de clubs verschuldigd, dus we zijn er trots op dat we dit doen. Het brengt transparantie en verantwoording in de hele transfermarkt.”

Infantino zei dat slechts 60 tot 70 miljoen dollar van de geschatte 400 miljoen dollar die aan zogeheten opleidingsvergoedingen betaald moet worden daadwerkelijk bij de clubs terechtkomt. De verrekeningskamer, die een kantoor krijgt in Parijs, zal er voortaan voor zorgen dat kleine clubs hun gegarandeerde compensatie ontvangen. „We zien bij transfers van spelers vreemde betalingen naar vreemde plaatsen en vreemde bankrekeningen, en wat ons betreft komt daar een einde aan. Betalingen aan makelaars en betalingen van de ene naar de andere club zullen allemaal langs de FIFA-verrekeningskamer gaan”, aldus Infantino.

Volgens de voetbalbaas gaat er jaarlijks tussen de 6 en 7 miljard dollar om in de wereldwijde transfermarkt en dat bedrag zal de komende jaren stijgen naar 10 miljard. „Dat geld circuleert een beetje als in het Wilde Westen en daar willen wij controle over krijgen. Het geld moet komen op de plekken waar het hoort en de verrekeningskamer gaat daarvoor zorgen.”