FIFA steekt kleine clubs helpende hand toe en baalt van lage biedingen op WK vrouwen

„Dit zal het leven van deze kleine clubs veranderen, want het gaat om heel, heel veel geld”, zei Infantino bij een FIFA-meeting in Auckland. „Dit geld is aan de clubs verschuldigd, dus we zijn er trots op dat we dit doen. Het brengt transparantie en verantwoording in de hele transfermarkt.”

Infantino zei dat slechts 60 tot 70 miljoen dollar van de geschatte 400 miljoen dollar die aan zogeheten opleidingsvergoedingen betaald moet worden daadwerkelijk bij de clubs terechtkomt. De verrekeningskamer, die een kantoor krijgt in Parijs, zal er voortaan voor zorgen dat kleine clubs hun gegarandeerde compensatie ontvangen. „We zien bij transfers van spelers vreemde betalingen naar vreemde plaatsen en vreemde bankrekeningen, en wat ons betreft komt daar een einde aan. Betalingen aan makelaars en betalingen van de ene naar de andere club zullen allemaal langs de FIFA-verrekeningskamer gaan”, aldus Infantino.

Volgens de voetbalbaas gaat er jaarlijks tussen de 6 en 7 miljard dollar om in de wereldwijde transfermarkt en dat bedrag zal de komende jaren stijgen naar 10 miljard. „Dat geld circuleert een beetje als in het Wilde Westen en daar willen wij controle over krijgen. Het geld moet komen op de plekken waar het hoort en de verrekeningskamer gaat daarvoor zorgen.”

Rechten WK vrouwen

Infantino uitte verder kritiek op in zijn ogen onacceptabel lage biedingen voor de uitzendrechten van het WK voetbal voor vrouwen in 2023. „Honderd keer lager”, vergeleek hij het met het WK van de mannen. „Zelfs meer dan honderd keer in sommige gevallen. Dit kunnen we niet accepteren.”

Infantino noemde geen namen van de betrokken mediabedrijven en zenders, maar zei dat die wisten wie hij bedoelde. „We weten dat de kijkcijfers voor deze omroepen in sommige grote voetballanden voor het WK van de mannen en voor de vrouwen redelijk vergelijkbaar zijn, wat betekent dat de commerciële inkomsten ook heel vergelijkbaar zijn.”

Het WK voetbal voor vrouwen vindt plaats van 20 juli tot en met 20 augustus volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Vanwege het tijdverschil zullen veel wedstrijden in de late uren worden gespeeld voor de belangrijke markten in Europa en Noord- en Zuid-Amerika.

De Nederlandse voetbalsters werden in de groepsfase ingedeeld met regerend wereldkampioen Verenigde Staten en Vietnam. De derde tegenstander van de ploeg van bondscoach Andries Jonker wordt pas begin volgend jaar bekend en komt uit de internationale play-offs.