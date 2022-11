Goed nieuws voor Kjeld Nuis: startbewijs voor World Cup in Heerenveen

De regerend olympisch kampioen op de metrische mijl is volledig hersteld van een liesblessure, waardoor hij eind oktober niet kon meedoen aan het World Cup-kwalificatietoernooi in Thialf. Mede vanwege zijn enorme staat van dienst en waarde voor het Nederlandse schaatsen gunt de KNSB hem een aanwijsplek voor de tweede World Cup van het seizoen.

Bekijk ook: Emoties slingeren alle kanten op in schaatstempel Thialf

Dat gaat ten koste van Jordy van Workum, die zich op de 1500 meter als nummer vijf plaatste voor de eerste World Cups. Doordat Nuis in Heerenveen zal deelnemen, moet het 22-jarige talent van Jumbo-Visma deze World Cup overslaan. De kans is groot dat Nuis er een maand later ook bij is tijdens de World Cup in Calgary, waar bondscoach Rintje Ritsma hem dan waarschijnlijk in actie wil zien op de ploegenachtervolging.