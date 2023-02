Van Rijthoven uitgeschakeld op ABN Amro-toernooi door ’vreemde vogel’ Cressy

Vooraf werd gedacht aan wellicht het spelen van meerdere tiebreaks, gezien het feit dat beide een uitstekende service hebben en zeker ook Cressy er erg van houdt om service-volley te spelen. Een tennisvorm die in het hedendaagse tennis nog maar weinig te aanschouwen is. De Amerikaan begon dan ook direct met twee love games, terwijl ook de Nederlander geen enkele moeite had met zijn eerste servicegames.

Cressy gebruikte voor de service en het retourneren twee verschillende rackets, iets wat je ook al niet vaak ziet. Daarnaast had hij tussen de games door op zijn bankje nog een geheim wapen op schoot: een klein groen boekje met daarin tekstjes zoals ’adem in, adem uit’ en ’boezem angst in’. Sowieso dus een opvallende verschijning in Rotterdam.

Medische time out

Hij wist de Nederlander wel in de eerste set te breaken en kwam op 4-2. Vlak hierna vroeg Van Rijthoven een medische time out aan, want hij had last van zijn rug, zo liet hij blijken. Dat is niet voor het eerst in zijn tennisloopbaan.

Na deze korte intermezzo ging het spel verder, maar tegen de serviceknallen was Van Rijthoven in de eerste set niet bestand: 6-3. Cressy verloor maar één punt in zijn servicegames de eerste set. Set 2 wist Van Rijthoven direct zowaar meerdere punten op de service van de Amerikaan te maken. Hij kwam zelfs meteen op breekpunt, maar die werd weer door een kogel van Cressy tenietgedaan. Uiteindelijk pakte hij dan ook ’gewoon’ zijn servicegame.

Pijn aan duim, nek, heup en een schitterende lob

Ook Cressy moest bij een 1-1 stand in de tweede set even medisch geholpen worden. Hij leek last te hebben van een blaar op zijn duim. Niet veel later greep hij ook nog naar zijn nek en zijn heup, maar hij kon verder. Het bleef op service lopen: 3-3. Zo makkelijk als Cressy in de eerste set zijn servicegames won, ging het nu niet meer. Wel moest het publiek af en toe wegduiken voor de services van Cressy, die soms met 210 km p/u over het net werden geslagen.

Van Rijthoven speelde sowieso een stuk beter dan in de eerste set. Bij 6-5 voor de Nederlander kwam er zand in de servicemotor van Cressy, want met een dubbele fout werd het 15-30. Nog twee punten tot setwinst, maar Cressy wist dit weer knap weg te werken naar 6-6: tiebreak. Met een schitterende lob pakte de Nederlander een minibreak en kwam hij al snel op 5-1 na weer een dubbele fout van zijn opponent. Bij 6-2 waren daar vier setpunten en bij de eerste was het raak: 7-2, en dus 7-6 en setwinst.

Tekst gaat verder onder de tweet

Hoofd buigen

Maar Cressy was nog niet verslagen, getuige een snelle break op de service van Van Rijthoven. Hij liep uit naar 4-1. De Nederlander kon dit niet meer repareren en moest het hoofd definitief buigen voor de Amerikaan: 6-3 en game, set and match. Van Rijthoven moest helaas na iets meer dan twee uur tennis het ABN Amro Open verlaten.