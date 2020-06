Patrick Greveraars in beeld bij Roda JC

Streppel en Greveraars werkten al eerder samen. De oud-jeugdtrainer van PSV liep in het kader van de Cursus Coach Betaald Voetbal stage bij Willem II, toen Streppel daar hoofdtrainer was. Later stond hij Streppel als assistent terzijde bij de buitenlandse avonturen van de hoofdtrainer bij het Cypriotische Anorthosis Famagusta en Al Jazira in Abu Dhabi.

Greveraars was eerder ook in beeld om Hoofd Jeugdopleiding van de gezamenlijke academie van FC Twente en Heracles Almelo te worden, maar die gesprekken zijn op niets uitgelopen. Greveraars was eerder assistent- of techniektrainer bij FC Porto, Vitesse, Feyenoord en Al-Shabab in Saoedi-Arabië. Bij die drie laatste clubs werkte hij samen met Fred Rutten, die momenteel bij FC Twente technisch adviseur van de raad van commissarissen is.