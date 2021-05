7.500 supporters welkom bij uitzwaaiwedstrijd Nederlands Elftal

De laatste oefeninterland van Oranje maakt deel uit van een pilot van de overheid om te bepalen hoe testen de samenleving kunnen helpen openen. Voorwaarde is dat alle bezoekers bij binnenkomst een negatieve coronatest moeten aantonen. Bij het WK-kwalificatieduel Nederland-Letland (2-0) in maart in de Johan Cruijff ArenA was er ook publiek aanwezig, maar toen ging het om 5.000 fans.

Woensdagmiddag maakt De Boer zijn definitieve selectie bekend en weten we welke spelers Nederland aan EK-succes moeten helpen. Dit weekend vertrekt de selectie vervolgens naar Portugal voor een trainingskamp. Het EK begint voor Oranje op zondag 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA.