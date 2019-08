Lambrecht overleed na scheur in lever aan hartstilstand

„Bjorg is overleden aan een grote scheur van de lever die een massieve inwendige bloeding veroorzaakt heeft. Ten gevolge daarvan heeft Bjorg een hartstilstand gekregen. Bjorg heeft de grootst mogelijke pech gehad door de manier waarop hij ten val gekomen is. Bij dergelijke inwendige bloeding is een mirakel nodig, een mirakel dat Bjorg niet gegund was… De plaats en het tijdstip hadden geen invloed op de gevolgen. Zelfs mocht dergelijk letsel zich in een ziekenhuis voltrokken hebben, is de kans op een slechte afloop reëel”, aldus Meirhaeghe.

„Uit respect voor de familie en vrienden van Bjorg willen we vragen – ook in de toekomst – voorzichtig om te gaan met niet-officiële informatie en details en onthouden we ons van antwoorden op speculaties en onjuistheden die verschenen zijn. Er zal niet gecommuniceerd worden over de repatriëring. Van zodra de datum van de begrafenis bekend is, zal die meegedeeld worden.”

Een foto en een petje naast het condoleanceboekje voor Bjorg Lambrecht. Ⓒ AFP

Laatste ogenblikken

Ryszard Wisniewski, wedstrijddokter in de Ronde van Polen, heeft meer details vrijgegeven over de laatste ogenblikken van de maandag overleden Lambrecht (22).

„Net na het ongeval heb ik nog met hem kunnen communiceren”, vertelde hij het Poolse agentschap PAP. „’Niet goed, slecht, slecht’, zei hij. We dachten op dat moment niet aan zúlke ernstige verwondingen. Zijn bloedsuikerspiegel was extreem laag. In de ambulance verloor hij het bewustzijn.”

„Als een renner valt, is er een automatische reflex om de armen uit te strekken, om de val te breken. Alles wijst erop dat Lambrecht dat niet gedaan heeft. Het was een harde klap. Zijn milt was gescheurd, zijn lever verbrijzeld. We hadden genoeg bloed bij ons, maar niets hielp meer. Hij was een kleine, magere renner en geen beschermend kussen in de vorm van vetweefsel”, aldus Wisniewski.

In elkaar gedoken

De Poolse renner Marek Rutkiewicz zag het ongeluk gebeuren. „Er zaten misschien een achttal renners tussen ons in. Ik zag hoe hij de controle over zijn fiets verloor. Meteen dook hij de gracht in. Jammer genoeg raakte hij die betonnen rioolbuis. Hij had geen enkele kans die te ontwijken, ging er recht op af. Ik zag hem in elkaar gedoken in de gracht liggen. Aan de aankomst kregen we het vreselijke nieuws.”

Dinsdag stond de vierde etappe helemaal in het teken van de betreurde renner. „Het was een speciale dag, een dag van rouw”, zegt koersdirecteur Czeslaw Lang. „Gisteren hebben we tot laat in de nacht gepraat over hoe we het gingen aanpakken, hoe we Lambrecht het beste konden eren. We hadden allemaal nood aan een moment van bezinning.”

Lambrecht kwam maandag tijdens de rit over 150 kilometer van Chorzów naar Zabrze hard ten val. De Belg moest eerst gereanimeerd worden voordat hij met een helikopter naar een ziekenhuis kon worden gebracht. Daar overleed hij.