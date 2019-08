Prima start Bertens op US Open

Na een sterk gravelseizoen en een grasseizoen dat voor Bertens zeker ook niet slecht uitpakte, viel de voorbereiding op de US Open wat tegen. In Toronto ging het in de derde ronde mis, terwijl ze in Cincinnati haar titel niet kon verdedigen. In een mooie clash was Venus Williams net wat beter.

Bertens was dinsdag op Court 17 vanaf het begin goed bij de les tegen Badosa. In de eerste set gaf de 27-jarige Wateringse niks weg op eigen service en benutte ze één van haar twee breekpunten op de service van haar Spaanse opponente. Ook in de tweede set bleef Bertens scherp. In de derde game brak ze de nummer 91 van de wereld en twee games later deed ze dat opnieuw.

In de tweede ronde neemt Bertens het op tegen Pauline Parmentier uit Frankrijk of de Russin Anastasia Pavlyuchenkova. Vorig jaar haalde Bertens de derde ronde in New York, haar beste resultaat op de US Open. Dit jaar kwam ze op de grandslams nog niet verder dan de derde ronde.