PSV hoopt eerst nog op geluk zonder Guus

PSV sluit een beroerd jaar af tegen PEC Zwolle. V.l.n.r: Ritsu Doan, Steven Bergwijn, Timo Baumgartl en Jorrit Hendrix. Ⓒ FOTO BSR Agency

EINDHOVEN - Het bericht waarvan je wist dat het vroeg of laat zou komen. Guus Hiddink (73) keert terug bij PSV. „Als klankbord voor de hele technische staf”, zegt interim-coach Ernest Faber. Good old Guus moet wat ’senioriteit’ terugbrengen na het vertrek van Mark van Bommel en Bert van Marwijk. Hiddink sluit na het trainingskamp in Qatar (van 4 tot en met 12 januari) aan, door eerder aangegane verplichtingen. Maar vanavond moeten de spelers van PSV tegen PEC Zwolle nog korte metten maken met de zelf gecreëerde verwijtcultuur.