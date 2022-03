Ajax tegen Cambuur met de schrik vrij na waardeloze tweede helft

Revanche Cambuur

SC Cambuur revancheerde zich met het sterke optreden voor de afgang eerder dit seizoen in Amsterdam, toen het 9-0 werd voor Ajax. De Friezen gaven ditmaal knap weerwerk en zetten Ajax goed onder druk met hun energieke spel. De Amsterdammers moesten alles uit de kast halen om geen averij op te lopen.

Toch leek er aanvankelijk niks aan de hand voor Ajax. De ploeg van trainer Erik ten Hag kende de perfecte start in Friesland. Al na drie minuten zette Dusan Tadic op voorsprong. Ajax kreeg volop kansen om de score op te voeren. Pieter Bos, de vervanger van de geblesseerde doelman Sonny Stevens, wist er heel wat uit te houden. Ajax vroeg vergeefs om een strafschop toen Perr Schuurs in het zestienmetergebied in het gezicht werd geraakt door het hooggeheven been van Mitchel Paulissen. Pas vijf minuten voor rust verdubbelde Sébastien Haller de voorsprong, de negentiende Eredivisiegoal van dit seizoen voor de topscorer (0-2).

Dusan Tadic zette zijn ploeg al heel vroeg op voorsprong. Ⓒ ANP/HH

Met het oog op de twee aanstaande krakers kon Ten Hag enkele meevallers noteren op het personele vlak. Noussair Mazraoui was weer fit genoeg om vanaf de aftrap te spelen, terwijl Jurriën Timber en Brian Brobbey als invallers speelminuten maakten na hun blessures. Voor Brobbey waren dat zijn eerste minuten sinds hij eind januari tegen PSV uitviel, nadat hij eerst nog even – geblesseerd en wel – de openingsgoal had gemaakt.

Voor de wedstrijd in Leeuwarden werd in woord en gebaar stilgestaan bij de absentie van Henk de Jong, die zich voor de rest van het seizoen heeft ziekgemeld, omdat de terugkeer op de bank hem toch te zwaar viel. Met een spandoek en spreekkoren werd de Cambuur-trainer een hart onder de riem gestoken. Ook kreeg waarnemend trainer Pascal Bosschaart van Ajax-trainer Erik ten Hag een Ajax-shirt met de tekst ‘Sterkte Henk’ en alle handtekeningen van de spelers.

Ajax speelde in Leeuwarden zonder de zieke Edson Alvarez en geschorste Lisandro Martinez, terwijl Devyne Rensch in vergelijking met de wedstrijd tegen RKC op de bank begon. Er waren behalve voor Mazraoui ditmaal basisplaatsen voor Nico Tagliafico en Davy Klaassen.

Sterke eerste helft

Na de goede eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht voor Ajax, maar het team van Ten Hag kwam niet scherp uit de kleedkamer en zag Cambuur prompt de aansluitingstreffer maken. De kleine Issa Kallon werd over het hoofd gezien door de Ajax-verdediging en kon na een corner van dichtbij intikken (1-2). Het energieke SC Cambuur bezorgde Ajax veel problemen en doelman André Onana bewees zijn waarde met een katachtige reflex op een kopbal van Paulissen.

Door de mindere beurten tegen Go Ahead Eagles (2-1 nederlaag) en RKC Waalwijk (nipte 3-2 zege) is Ajax de afgelopen weken de onaantastbare status die het eerder dit seizoen had kwijtgeraakt. SC Cambuur rook bloed en zette de ineens zo kwetsbare Ajax-verdediging vol onder druk. Een foute pass middendoor van Nicolas Tagliafico leidde de gelijkmaker van Cambuur in. Invaller Rensch gleed weg waardoor hij geen redding kon brengen en invaller Patrick Joosten liet het Cambuur-stadion ontploffen.

Patrick Joosten maakt de 2-2 na dramatisch uitverdedigen van Tagliafico. Ⓒ ANP/HH

Het was daarna een op en neer gaande wedstrijd, waarbij beide ploegen vol voor de zege speelden. Nadat doelman Bos nog knap had gered op een kopbal van invaller Brobbey, was hij kansloos op het schot van Gravenberch, waardoor Ajax de marge met nummer twee PSV weer heeft vergroot tot vijf punten. De achtervolger gaat zondagmiddag op bezoek bij FC Utrecht.