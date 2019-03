PSV ziet Lozano liever op WK dan als topscorer

De Mexicaanse PSV’er was zo gretig te scoren dat hij in de elfde minuut het risico op een blessure op de koop toe nam. Na de voorzet van Gaston Pereiro ingekopt te hebben, viel Lozano met zijn schouder op de metalen stang achter het doel waar het net aan is bevestigd.

Acht minuten later verving Phillip Cocu zijn topaanvaller. „Ook met het oog op het WK vond ik het niet verantwoord enig risico te nemen toen Hirving last bleef houden.”

Cocu had daarmee meer oog voor het grote plaatje dan Lozano, hoewel het valt te begrijpen dat de Mexicaan graag topscorer van Nederland wil worden. Maar weet Lozano zich op het WK in de kijker te spelen, dan levert hij voor PSV een veelvoud op bij een eventuele transfer. Daar weegt een topscorerstitel in de Eredivisie niet tegen op.