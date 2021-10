Max Verstappen flitst naar pole position in Amerika

Tijdens de kwalificatie voor de GP van Amerika rekende de 24-jarige Nederlander van Red Bull af met zijn grote concurrent Lewis Hamilton. Sergio Pérez start zondagavond om 21.00 uur vanaf P3 in Austin.

Zes punten voorsprong

Verstappen heeft na zestien races de leiding in het kampioenschap. Hij heeft zes punten voorsprong op Lewis Hamilton, die al vijf keer de Grand Prix in Texas won.

Het bereiken van Q2 was voor Verstappen natuurlijk een fluitje van een cent. Alleen Ferrari-coureur Charles Leclerc bleef de leider in de strijd om de wereldtitel voor. Ook Pérez zat er goed in, en ging als derde naar Q2.

Ook in het tweede gedeelte van de kwalificatie flitste Verstappen over het Circuit of the Americas. Zijn grote concurrent Lewis Hamilton en Lando Norris van volgden de 24-jarige Nederlander op de voet. Pérez had een extra rondje nodig, omdat hij in zijn eerste poging de track limits overschreed.

Venijn in de staart

In het derde deel van de kwalificatie leek Hamilton de pole postion aanvankelijk af te snoepen van Pérez, maar in de laatste seconde van de kwalificatie was het toch Max Verstappen die Hamilton met twee tienden van een seconde aftroefde.