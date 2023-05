VIDEO Massale vechtpartij bij River Plate-Boca Juniors: zeven rode kaarten in blessuretijd

Nadat River Plate in de blessuretijd uit een omstreden strafschop op voorsprong was gekomen in de zogeheten Superclásico, gingen spelers en stafleden van beide clubs met elkaar op de vuist. De scheidsrechter gaf maar liefst zeven keer de rode kaart, onder meer voor trainer Jorge Almirón van Boca Juniors.

In de 3e minuut van de blessuretijd scoorde de Colombiaanse invaller Miguel Borja vanaf 11 meter (1-0). Terwijl Borja met enkele ploeggenoten zijn doelpunt vierde in het kolkende Monumental-stadion, ontstond elders op het veld een vechtpartij tussen heel wat spelers, reserves en trainers. Het duwen, trekken en slaan gingen minutenlang door. Stewards en zelfs politieagenten kwamen het veld op om de knokkende partijen uit elkaar te halen.

De scheidsrechter gaf uiteindelijk van beide clubs drie spelers rood en stuurde ook Boca-trainer Almirón weg. River Plate voert de ranglijst in Argentinië aan, Boca Juniors staat in de middenmoot.