F1-team Racing Point ’buitengewoon teleurgesteld’

Renault diende zondag na de Grote Prijs van Steiermark een verzoek tot onderzoek in bij de stewards. De beste rijder van Renault, Daniel Ricciardo, was op de achtste plaats geëindigd, vlak achter de wagens van Sergio Pérez en Lance Stroll van Racing Point.

De wagens van Racing Point rijden op een Mercedes-motor, maar in het ontwerp zouden veel aspecten terugkomen van de Mercedes waarmee Hamilton vorig jaar de beste was. „Wij ontkennen ten stelligste dat we de regels hebben overtreden”, verklaarde Racing Point maandag. „Voor aanvang van het seizoen heeft het team alle vragen over het design van de RP20 tot ieders tevredenheid beantwoord.”

Racing Point erkende al voor het seizoen dat het de Mercedes van 2019 heeft gekopieerd, maar wel in overeenstemming met de geldende regels. Die stellen namelijk dat teams bepaalde wagenonderdelen, bijvoorbeeld die onderdelen die betrekking hebben tot de aerodynamica, zelf moeten ontwerpen.

Na de GP van Steiermark hebben stewards verschillende onderdelen van de Racing Point-bolide in beslag genomen. Mercedes werd gevraagd dezelfde stukken aan te leveren van hun wagen van vorig jaar, om zo de claim van Renault te onderzoeken.