Zivkovic uitstekend op dreef in China

De voormalig Ajacied was dit weekeinde goed voor twee assists en een doelpunt. Zijn elftal zegevierde met 3-2 over Shaanxi Chang AN Athletic FC. Zivkovic & co bezetten de zesde plek in de League 1.

Zivkovic, die vorige maand al een hattrick produceerde, stelde na een kwartier met een fraaie voorzet Maurides in staat om de score koppend te openen. Na tien minuten in de tweede helft zorgde de in Assen geboren voetballer zelf voor de 2-1. Bij de 3-2 stond Zivkovic in de 84e minuut met een fraaie pass aan de basis. Tan Long scoorde.

Na dertien duels heeft Changchun Yatai twee punten minder dan nummer twee Guizhou Hengfeng FC. De eerste twee ploegen promoveren na dertig duels naar de hoogste divisie in China.