Nieuw project Glory: ’Rico Verhoeven tegen Tyson Fury zou geweldig zijn’

„Vrijwel elke organisatie ter wereld roept: wij hebben de beste vechters. Nou, oké. Kom maar op, laat maar zien. Bij Glory zijn we ervan overtuigd dat wij de beste talenten in huis hebben en we zijn bereid om dat te bewijzen.”

Ook praktisch gezien heeft een samenwerking voordelen. „Door corona is het in veel landen nog steeds lastig om evenementen te organiseren. Met Glory Rivals creëren we meer mogelijkheden voor onze vechters om in actie te komen. Bovendien kunnen talenten van Enfusion en RISE zich nu beter in de kijker vechten”, aldus Rudmann.

Scott Rudmann Ⓒ HH/ANP

Meerdere Glory-topvechters werden groot bij het Nederlandse Enfusion, onder wie middengewichtkampioen Donovan Wisse, Mohammed Jaraya, Levi Rigters en Luis Tavares. Het Japanse RISE staat al bijna twintig jaar bekend om de sterke lichtere gewichtsklassen, met onder anderen de ongeslagen vedergewichtkampioen Tenshin Nasukawa.

UFC

Mogelijk treden later ook promotors uit de Verenigde Staten en Brazilië tot het verbond toe. Daarover lopen al gesprekken. „Sowieso is elke MMA-, boks- of kickboksorganisatie welkom om te komen praten.”

Hoewel de UFC, de grootste MMA-organisatie van de wereld, tot dusver nooit heeft opengestaan voor ’crossover fights’ sluit Rudmann een samenwerking in de toekomst niet uit. „Je weet het nooit. Misschien willen ze meedoen als dit plan een succes blijkt.”

Tyson Fury Ⓒ HH/ANP

Rico Verhoeven

Rico Verhoeven heeft in het verleden gehint op een partij met bokskampioen Tyson Fury. Een dergelijke ontmoeting ziet Rudmann ook zeker zitten, al blijft de King of Kickboxing als grote publiekstrekker voorlopig zijn opwachting maken tijdens volledig eigen Glory-evenementen.

„Maar Rico tegen Tyson zou geweldig zijn. Boksorganisaties laten elkaars toppers sowieso vaker tegen elkaar vechten. Waarom zou dat niet in het kickboksen of de MMA kunnen? Maar eerst beginnen we met Enfusion en RISE, en gaan we zien waar het schip strandt.”

Bekijk ook: Rico Verhoeven droomt stiekem van speciale clash met vriend en bokskampioen Tyson Fury

Glory Rivals beleeft zijn vuurdoop dit voorjaar in Tokio, in samenwerking met RISE. Gevolgd door een evenement in mei met Enfusion.