Wielrenner Alex Dowsett positief getest, recordpoging uitgesteld

Hij zou op 12 december op de baan in Manchester een poging wagen om de topprestatie van de Belg Victor Campenaerts (55,089 kilometer in april 2019) te overtreffen.

Dowsett (32) heeft zijn recordpoging voor onbepaalde tijd uitgesteld. Hij had in 2015 met een afstand van 52,937 kilometer al even het werelduurrecord op zijn naam staan.