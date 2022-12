Premium Het beste van De Telegraaf

Herrezen Van Barneveld: ’Ik ben geen opvulling bij WK’

Door Robin Jongmans

Vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld begint dinsdag vol vertrouwen aan het WK darts in Alexandra Palace. „Als ik meedoe, heb ik het gevoel dat ik kan winnen.” Ⓒ FOTO ANP/HH

Over drie dagen, op dinsdag 20 december om precies te zijn, begint een hongerige Raymond van Barneveld (55) aan het WK darts in Londen. De vijfvoudig wereldkampioen, die vorige maand bijna uit het niets een waanzinnige Grand Slam of Darts afwerkte en tot de halve finale kwam, heeft trek in meer succes. „Of Barney back is? Zo ervaar ik dat zelf niet, al ben ik wel goed aan het gooien”, stelt de man die darts in Nederland op de kaart zette