Louis van Gaal lovend over Arnaut Danjuma Groeneveld: Spectaculaire invalbeurt’

„Dit was een spectaculaire invalbeurt van Danjuma”, begon de bondscoach. „Hij verdient het om opgehemeld te worden, want wat hij liet zien was heel knap.”

„Aan de linkerkant hebben we opties te over, aan de rechterkant is dat niet zo. Hij verdient het opgehemeld te worden. Danjuma had leuke, goede dribbels. Zijn medespelers waren nog niet helemaal ingesteld op zijn harde voorzetten.”

Van Gaal was duidelijk over wat voor hem de grootste overwinning van de avond was: „Dat we zes doelpunten hebben gemaakt en het publiek hebben vermaakt. Daarbuiten hebben we ongelooflijk veel kansen gecreëerd en bijna niets weggegeven”, aldus de bondscoach tegenover NOS.

Het is moeilijk je in te stellen tegen een tegenstander als Gibraltar, ging Van Gaal verder. „Ze zijn heel defensief en dat is altijd lastig. Maar we hebben ons drie dagen op deze wedstrijd kunnen voorbereiden en we hebben de spelers heel veel informatie gegeven. Dat alles heb ik vanavond teruggezien en daarmee heb ik de spelers gecomplimenteerd. Het was van een redelijk goed niveau.”

Het klassenverschil tussen beide landen kwam volgens de oefenmeester tot uiting door de positie die verdedigers Stefan de Vrij en Virgil van Dijk innamen op het veld. „Zij speelden halverwege de helft van de tegenpartij. Dat heb ik zelden gezien.”

Fluitconcerten

Van Gaal vond het merkwaardig dat Steven Berghuis werd uitgefloten. De buitenspeler maakte afgelopen zomer de veelbesproken overstap van Feyenoord naar Ajax.

„Daar heb je volkomen gelijk in, dat het een beetje raar is”, zei Van Gaal desgevraagd. „Je verwacht dat het ander publiek is nu. Maar het waren er niet zoveel die aan het fluiten waren. Ik vind dat het niet de aandacht verdient.”

Oranje speelt volgende maand de vermoedelijk beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen ook in De Kuip. Van Gaal vindt het niet nodig een statement te maken. „Ik ben in het verleden zelf ook het doelwit geweest van geluiden in het Feyenoord-stadion. Dat zijn maar een beperkt aantal mensen. Daar moeten jullie niet zoveel aandacht aan geven. Ik ben er ook nog steeds en Berghuis is er ook nog steeds.”

Rechtsback Denzel Dumfries vond dat Berghuis er goed mee omging. „Steven laat zien dat hij professioneel is. Van te voren wist je dat het kon gebeuren. Volgens mij heeft hij er niet zoveel last van gehad, hij is vrij stoïcijns.”

’Als het moet, sta ik klaar’

Zelf hield Danjuma ook een heerlijk gevoel over aan zijn invalbeurt. Een kwartier nadat hij in het veld was gekomen, bracht hij het vijfde doelpunt op zijn naam. „Als het moet, sta ik klaar”, sprak de spits van Villarreal glunderend bij de NOS.

Groeneveld werd zaterdag alsnog bij de selectie van Oranje gehaald als vervanger van de geblesseerde PSV-speler Cody Gakpo. „Het was best wel een bizarre tijd voor mij”, bekende hij. „Ik had niet verwacht dat ik nog zou worden opgeroepen. Gelukkig kreeg ik een mooi belletje. Natuurlijk baalde ik ervan dat ik er in eerste instantie niet bij zat. Het was toch alweer drie jaar geleden dat ik was opgeroepen voor Oranje. Ik ben echt gelukkig dat ik mezelf weer heb kunnen laten zien voor het land. Ik ben trots.”

Van Dijk tevreden

Virgil van Dijk vond dat Oranje met tevredenheid terug kon kijken op het duel. „We hebben gedaan wat we moesten doen”, zei de verdediger bij de NOS. „En soms was het genieten. Er waren een paar mooie doelpunten bij.”

Maar echt goed doe je het nooit tegen de zogenoemde dwergen, vervolgde hij. „Iedereen wil graag nog meer doelpunten zien. Maar dat valt niet altijd mee. De tegenstander was zeer defensief. Het is dan van belang scherp en geconcentreerd te blijven. Aan die voorwaarde hebben we in grote delen van het duel voldaan. Ik denk dat we de interlandweek goed hebben afgesloten.”