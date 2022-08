Ten Hag: ’Deze nederlaag komt hard aan’

Ten Hag was graag met een overwinning gedebuteerd in de Premier League. „We maakten fouten die we niet mogen maken”, vertelde hij aan verschillende media. „Maar we maken ze toch. We moeten hard blijven werken en leren van onze fouten. Deze nederlaag komt best hard aan, maar ik heb gelukkig ook goede dingen gezien. Brighton heeft een ingespeelde ploeg. Zij hebben onze fouten afgestraft.”

United begon met Christian Eriksen in de spits. De Deense middenvelder kreeg de voorkeur boven Cristiano Ronaldo, die volgens Ten Hag onvoldoende fit is. „Dat heb ik ook zo met hem gecommuniceerd. Volgens mij begrijpt hij dat wel. Hij traint pas tien dagen en heeft deze wedstrijden nodig om fitter te worden”, zei hij over de Portugees die na 53 minuten mocht invallen. „Je zag dat we met hem op het veld twee goede kansen kregen. Helaas slaagde Marcus Rashford er niet in om te scoren.”

Ten Hag liet Donny van de Beek en Tyrell Malacia invallen. Hij gaf Lisandro Martínez een basisplaats. De Argentijn, overgekomen van Ajax, kreeg een gele kaart. Pascal Gross scoorde in de eerste helft tweemaal voor de bezoekers uit Brighton. Middenvelder Alexis Mac Allister van Brighton passeerde in de 68e minuut zijn eigen doelman.