Georges Mikautadze voor medische keuring naar Amsterdam

Dinsdag staat in Amsterdam de medische keuring gepland en donderdag is hij te gast bij Ajax-Ludogorets, melden bronnen rondom Ajax.

Daarmee lijkt de komst van Atlanta United-speler Thiago Almada (22), die de voorkeur genoot van staf en scouting, definitief van de baan. De Argentijnse smaakmaker bleek te duur.

Ook tussen Ajax en Metz ligt een akkoord over de transfersom van Mikautadze in het verschiet. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat deed een bod van 15 miljoen euro vast en maximaal 5 miljoen euro aan bonussen, waarna een Frans tegenvoorstel volgde van 17 miljoen euro, plus 3. Daar wordt nu over gesproken.