Sport Kort: PSG zonder Lionel Messi en Neymar

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

PSG zonder Messi en Neymar tegen Clermont Foot

15:45 uur Paris Saint-Germain treedt zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Clermont Foot aan zonder de sterren Lionel Messi en Neymar. Dat heeft coach Mauricio Pochettino een dag voor het duel in Parijs bevestigd.

„Leandro Paredes, Ángel Di María, Neymar en Messi zullen, na het gebruik van ons gezonde verstand, niet tot de selectie behoren”, zei Pochettino. De Zuid-Amerikaanse spelers zijn pas net teruggekeerd na interlandverplichtingen met hun nationale ploegen. Al voor de interlandperiode uitten de grote competities hun ongenoegen over de late terugkomst van de spelers en de gevolgen daarvan voor de nationale competities.

PSG kan vermoedelijk wel weer beschikken over Kylian Mbappé, zo denkt Pochettino. Mbappé liep bij het Franse elftal een kuitblessure op en keerde terug naar zijn club.

FC Twente heeft Pleguezuelo na zeven maanden terug

14:45 uur FC Twente heeft de Spaanse verdediger Julio Pleguezuelo na zeven maanden blessureleed weer terug. Pleguezuelo liep begin februari een zware knieblessure op, maar kreeg desondanks in de zomer een nieuw contract in Enschede. De 24-jarige Spanjaard keert voor de thuiswedstrijd van zaterdag tegen FC Utrecht terug in de selectie van trainer Ron Jans.

Dat geldt ook voor aanvaller Virgil Misidjan, die tegen FC Utrecht kan debuteren voor Twente. Misidjan raakte in de voorbereiding geblesseerd. „Ze zullen niet beginnen, maar zitten ook niet op de bank om er als toerist bij te zijn”, zei Jans over Pleguezuelo en Misidjan.

De Costa Ricaanse aanvaller Manfred Ugalde keerde vrijdag rond het middaguur als laatste international van Twente weer terug op Nederlandse bodem. Jans besloot daarom pas laat te gaan trainen, zodat alle spelers kunnen meedoen. Het duel met FC Utrecht begint zaterdag om 16.30 uur.

’Bronzen’ Belg Abdi op recordjacht in marathon Rotterdam

14:44 uur De Belgische atleet Bashir Abdi wil op 24 oktober in de marathon van Rotterdam een aanval doen op het Europees record. „Rotterdam is voor mij dé stad van de marathon”, zegt de 32-jarige Abdi, die deze zomer in Japan brons won op de olympische marathon.

„Er ligt een snel parcours en de organisatie is altijd top. Bovendien voelt ’Rotterdam’ voor mij als een thuiswedstrijd. Dat heb ik nergens anders. Als ergens het Europese record voor mij haalbaar is, is het hier, maar ik zal er wel mijn uiterste best voor moeten doen”, zegt Abdi, die een persoonlijke record heeft van 2.04.49.

Het Europees record is met 2.04.16 in handen van Kaan Kigen Özbilen. Deze tot Turk genaturaliseerde Keniaan liep die tijd in 2015 in Valencia.

Terpstra mist wegwedstrijd EK

14:13 uur Niki Terpstra heeft zich afgemeld voor de wegwedstrijd bij de EK in Italië. De 37-jarige routinier is volgens een woordvoerder van de Nederlandse bond KNWU ziek. Julius van den Berg vervangt Terpstra in de ploeg van bondscoach Koos Moerenhout.

Van den Berg (24) deed donderdag in Noord-Italië al mee aan de tijdrit. Hij eindigde daarin als 24e, ruim 2 minuten achter de Zwitserse winnaar Stefan Küng. Jos van Emden zette de elfde tijd neer.

De Nederlandse ploeg in de wegwedstrijd over bijna 180 kilometer bestaat verder uit Bauke Mollema, Jan Maas, Ide Schelling, Sebastian Langeveld, Koen Bouwman, Nick van der Lijke en Timo Roosen. De mannen starten om 12.45 uur.

Om uiteenlopende redenen kan Moerenhout in Trente ook niet beschikken over Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle en Tom Dumoulin.

Heerenveen vernoemt tribunes in stadion naar Riemer en Foppe

13:30 uur Voetbalclub sc Heerenveen gaat twee tribunes in het Abe Lenstra-stadion vernoemen naar de clubiconen Riemer van der Velde en Foppe de Haan. De west- en oosttribune worden omgedoopt in respectievelijk de Riemer- en Foppe-tribune. Dat gebeurt op officiële wijze voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen FC Twente, op zondag 26 september.

Van der Velde (80) was van 1983 tot 2006 voorzitter van de Friese club en daarna zat hij enkele jaren in de raad van commissarissen. Als scout en klankbord voor de directie bleef de erevoorzitter ook daarna nog actief voor ’zijn’ club.

De Haan (78) was drie periodes hoofdtrainer van Heerenveen. Tijdens het seizoen 2015-2016 zat de oud-bondscoach van Jong Oranje voor het laatst op de bank bij Heerenveen. Hij was daarna assistent van Sarina Wiegman bij de Nederlandse voetbalsters op het gewonnen EK van 2017.

Olympisch kampioen Harrie Lavreysen in Zesdaagse van Rotterdam

12.12 uur: Tweevoudig olympisch kampioen baanwielrennen Harrie Lavreysen komt ook dit jaar in actie tijdens de Zesdaagse van Rotterdam, van 7 tot en met 12 december in Ahoy. Hij start in de Sprint Cup en neemt het onder anderen op tegen rivaal Jeffrey Hoogland, die op de Olympische Spelen van Tokio op de sprint genoegen moest nemen met zilver achter Lavreysen. Samen waren ze onderdeel van de ’gouden’ ploeg op de teamsprint.

„Harrie is toch een van de grote bazen van de Olympische Spelen”, zegt wedstrijddirecteur Michael Zijlaard. „Er zijn niet zoveel sporters die met tweemaal goud terugkeren, dus zijn we blij dat hij er ook dit jaar bij is in de zesdaagse. En dat hij dan tegen de nummer 2 van het olympische sprinttoernooi kan strijden, is helemaal fantastisch.”

Sparta haalt transfervrije Mohammed Osman terug naar Eredivisie

12.10 uur: Mohammed Osman keert bij Sparta Rotterdam terug in de Eredivisie. De 27-jarige middenvelder ondertekende een contract tot het einde van het seizoen op Het Kasteel. Osman was transfervrij na zijn recente vertrek bij Al-Kharaitiyat uit Qatar.

De Syrische international speelde eerder voor Vitesse, Telstar en Heracles Almelo. Osman verhuisde vorig jaar van Almelo naar Qatar. De middenvelder speelde ruim vijftig wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij vijf doelpunten maakte en zes assist gaf.

„We waren al langere tijd bezig om Mohammed te contracteren, maar hadden veel concurrentie”, zegt technisch directeur Henk van Stee. „Hij wilde graag wachten tot na zijn interlandperiode om de knoop door te hakken. We zijn blij dat hij voor ons kiest. Hij heeft in het verleden laten zien dat hij iets kan bijdragen op Eredivisie-niveau.”

Sparta moest vorige week vlak voor het verstrijken van de transferperiode afscheid nemen van de middenvelders Laros Duarte (FC Groningen) en Abdou Harroui (Sassuolo). Trainer Henk Fraser had dan ook dringend behoefte aan versterking op het middenveld. Sparta beleeft een tegenvallende seizoensstart, met 1 punt uit drie wedstrijden. De ploeg van Fraser ontvangt zondag Fortuna Sittard.

Topgolfer Oosthuizen valt weg voor Dutch Open, Sabbatini komt

11.59 uur: De Zuid-Afrikaanse topgolfer Louis Oosthuizen heeft zich afgemeld voor het Dutch Open volgende week op Bernardus Golf in Cromvoirt. De nummer 8 op de wereldranglijst is geblesseerd.

De organisatie van het Nederlandse toernooi uit de Europese Tour heeft de Noord-Ier Graeme McDowell als vervanger aangetrokken. McDowell won in zijn carrière tien toernooien op de Europese Tour en één major; in 2010 de US Open. Hij speelde vier keer mee in de Ryder Cup.

Een andere opvallende deelnemer is de geboren Zuid-Afrikaan Rory Sabbatini, die nu voor Slowakije uitkomt. De winnaar van het olympisch zilver op de Spelen van Tokio kreeg van de organisatie een wildcard.

De Nederlandse blikvanger is Joost Luiten. Hij is tweevoudig winnaar van het toernooi, dat het voor het eerst in jaren zonder titelsponsor KLM moet doen. De profs Darius van Driel, Lars van Meijel, Wil Besseling en Daan Huizing zijn ook uitgenodigd, evenals Nederlands kampioen Ralph Miller.

Tuchtcommissie spreekt Sparta-verdediger Pinto vrij

11.40 uur: Sparta Rotterdam kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard gewoon beschikken over Mica Pinto. De tuchtcommissie heeft de Luxemburgse linksback vrijgesproken van ernstig gemeen spel. Pinto werd twee weken geleden met rood van het veld gestuurd in het verloren uitduel met Go Ahead Eagles (2-0) omdat hij een tegenstander op het onderbeen raakte.

Scheidsrechter Jannick van der Laan stuurde de Spartaan kort na rust van het veld, nadat hij op advies van de VAR de tv-beelden had bestudeerd van een overtreding van Pinto op Luuk Brouwers. De aanklager betaald voetbal kwam met een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Sparta en Pinto wezen dat voorstel echter af, waarop de zaak werd voorgelegd aan de tuchtcommissie. Die achtte volgens de Rotterdamse club niet bewezen dat de verdediger zich schuldig had gemaakt aan ernstig gemeen spel.

Sparta pakte dit seizoen pas 1 punt in de Eredivisie en houdt na drie wedstrijden alleen het puntloze PEC Zwolle onder zich op de ranglijst.

Evangelos Doudesis nieuwe bondscoach waterpolosters

11.08 uur: Zwembond KNZB heeft Evangelos Doudesis gepromoveerd van assistent tot bondscoach van de Nederlandse waterpolosters. De 36-jarige Doudesis werkte sinds 2017 bij Oranje als assistent van Arno Havenga. De bondscoach vertrok na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen in Tokio, waar de waterpolosters in de kwartfinales werden uitgeschakeld door Hongarije. Ze eindigden het toernooi op de zesde plaats.

Doudesis werkt al jarenlang in het Nederlandse waterpolo. De voormalig Griekse international leidde de vrouwenploeg van Polar Bears dit jaar voor de tweede keer naar de landstitel. In 2018 werden de waterpolosters uit Ede onder zijn leiding ook landskampioen.

Doudesis had al aangekondigd zijn functie bij Polar Bears neer te leggen en zich volledig te gaan focussen op de nationale selectie. Na het vertrek van Havenga schuift de KNZB de Griek door. „We zijn enorm blij dat we de gedroomde opvolger van Arno hebben kunnen vastleggen tot en met 2024”, zegt technisch directeur André Cats. „Evangelos had de laatste jaren als assistent al een hele belangrijke rol. Niet voor niets werd er ook door andere landen aan hem getrokken. Het is mooi dat hij voor het Nederlandse waterpolo behouden blijft. We zijn ervan overtuigd dat Evangelos ook als hoofdcoach zijn stempel gaat drukken op de ontwikkeling van individuele speelsters en het spel van Oranje. De opdracht voor hem is meedoen om de medailles op de EK’s van 2022 en 2024, de WK’s van 2022 en 2023 en - vooral - de Olympische Spelen van Parijs in 2024.”

Doudesis was de afgelopen jaren niet alleen assistent van Havenga, maar ook bondscoach van Jong Oranje (Onder 20). Met die ploeg pakte hij respectievelijk brons en zilver bij de jeugd-WK’s van 2017 en 2019. Een aantal talentvolle speelsters is al doorgeschoven naar het ’grote’ Oranje. De Griek blijft Onder 20 voorlopig ook coachen. Bij de nationale ploeg namen de routiniers Dagmar Genee en Nomi Stomphorst na de Spelen afscheid.

„Arno heeft een uitstekende basis gelegd, waar ik de laatste jaren ook mijn steentje al aan heb mogen bijgedragen”, zegt Doudesis. „Nu is het aan mij om de Nederlandse waterpolosters naar nieuwe successen te leiden.”

Tom Brady (44) blinkt uit bij seizoensopener American football

10.16 uur: Op Tom Brady zit nog steeds geen sleet. De 44-jarige quarterback was de grote uitblinker bij Tampa Bay Buccaneers, dat de seizoensopener in het American football met 31-29 won van Dallas Cowboys.

Brady veroverde afgelopen seizoen met de Buccaneers de Super Bowl. Hij won de belangrijkste prijs in de NFL al voor de zevende keer. Na het seizoen onderging Brady een knieoperatie en daar blijkt hij prima van hersteld.

De cijfers spraken voor zich in Brady’s driehonderdste reguliere wedstrijd in de Amerikaanse profliga NFL. Hij wierp de bal tijdens het duel over een totale afstand van 379 yards en bereidde vier touchdowns voor. Ryan Succop bezorgde de thuisploeg uit Tampa de zege door luttele seconden voor het eindsignaal de bal tussen de palen te schieten vanaf 36 yards.

Curlingmannen kunnen Spelen bereiken op OKT in Leeuwarden

09.45 uur: De Nederlandse curlingmannen kunnen zich eind dit jaar in eigen land voor het eerst plaatsen voor de Olympische Spelen. De mondiale federatie heeft het olympisch kwalificatietoernooi toegewezen aan Leeuwarden. Van 4 tot en met 19 december wordt in de Elfstedenhal gestreden om de laatste tickets naar de Winterspelen van begin volgend jaar in de Chinese hoofdstad Beijing.

„We gaan er alles aan doen om ons te kwalificeren”, zegt Jaap van Dorp, de skip van Oranje. „Dat is al vele jaren ons hoofddoel en met de hulp van onze sponsors en ondersteunend netwerk hebben we extreem hard gewerkt om het niveau te bereiken dat nodig is om kwalificatie te behalen.” De curlingmannen strijden met acht andere landen om drie tickets naar Beijing.

Nederland mag voor het eerst een internationaal curlingtoernooi van zo’n omvang organiseren. Leeuwarden huisvest ook het OKT voor de vrouwen en de gemengde dubbelteams. Daar doet Nederland niet aan mee.