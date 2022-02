Ivo de Bruin eindigt met viermansbob als 26e, weer Duitse titel

De Bruin ging in het Yanqing National Sliding Centre in de derde run naar beneden in 1.00,08. Dat was zijn langzaamste tijd van de drie afdalingen. Ook zijn start was met 5,13 seconden de langzaamste van de drie. De Zuid-Koreaanse bob van Suk Youngjin wist hem daardoor te passeren.

Het is voor De Bruin en zijn team de eerste keer dat ze deelnemen aan de Olympische Spelen. De piloot kwalificeerde zich aanvankelijk niet volgens de normen van NOC*NSF, maar werd toch door de bobsleebond voorgedragen voor de viermansbob. In de tweemansbob eindigde hij eerder deze week met remmer Jelen Franjic als 23e.

Toch trots

Het doel was vooraf nog dat hij de finalerun zou halen met zijn ploeg. "Dat is niet gelukt, maar ik ben supertrots dat de jongens en ik alles hebben gegeven tot het laatste moment dat we ons konden laten zien."

De Bruin liet zelf weten er op de Olympische Spelen over vier jaar niet meer bij te zullen zijn als piloot, maar misschien in een rol als coach. "We hebben sterke getalenteerde jongeren en gaan misschien een paar dames vinden die er wel kunnen staan. Ik zou het mooi vinden als we er bij zitten. Dat zou prachtig zijn voor het Nederlandse bobsleeën."

"We hebben sterke getalenteerde jongeren en gaan misschien een paar dames vinden die er wel kunnen staan"

De bobsleeër was blij dat hij op de Spelen mocht staan, nadat hij twee heel moeilijke jaren had gekend. "We zijn blijven vechten, we staan er mooi wel." De piloot en zijn team hadden zich aanvankelijk niet volgens de normen van NOC*NSF gekwalificeerd, maar werden toch door de bobsleebond voorgedragen voor de viermansbob. Het leverde op de Spelen een 23e plaats in de tweemansbob en dus een 26e in de viermansbob op.

Van zijn debuut op de Olympische Spelen nam hij ook goede lessen mee, voor zichzelf, maar ook als tip voor de talenten die na hem zullen komen. "Je ziet hier in deze gekke coronatijden dat mensen naar voren komen die echt aan het genieten zijn van wat ze doen, die zich niet druk maken over testen en al dat soort ongein, maar elke dag durven te genieten. Dat heb ik niet altijd gedaan en moet ik ook meer doen."

Titelprolongatie Friedrich

De Duitse bobsleeër Francesco Friedrich prolongeerde ondertussen titel. De 31-jarige Duitser won eerder in de week met Thorsten Margis voor de tweede keer olympisch goud in de tweemansbob. In de viermansbob was hij zondag ook opnieuw de beste, nu met de remmers Candy Bauer, Alexander Schüller en Margis.

Friedrich en zijn team bleven in het Yanqing National Sliding Centre na vier runs landgenoot Johannes Lochner voor. Het verschil was met ingaan van de laatste afdaling 0,20 seconden. Friedrich bouwde dat met de beste tijd van 59,13 nog uit naar 0,37. De Canadees Justin Kripps veroverde het brons en voorkwam zo een geheel Duits podium. De Duitser Christoph Hafer eindigde als vierde.

Ivo de Bruin wist zich niet te plaatsen voor de laatste run, waar alleen de top 20 aan mocht deelnemen. Hij eindigde met remmers Jelen Franjic, Janko Franjic en Dennis Veenker op de 26e plaats.

Het olympisch goud van Friedrich, zijn vierde in totaal, onderstreepte nog maar eens de overmacht van Duitsland in het bobsleeën. Alleen op het nieuwe onderdeel monobob wist geen van de bobsleesters een medaille te winnen. In de tweemansbob bij de vrouwen was er goud en zilver, bij de mannen was het podium van de tweemansbob geheel Duits en in de viermansbob was er eveneens goud en zilver. In de andere twee sleesporten, rodelen en skeleton, won Duitsland alle zes de olympische onderdelen.