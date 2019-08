Sport Kort: Bol opnieuw van start in Vuelta

Jetse Bol voor derde keer naar Vuelta

11.45 uur: Jetse Bol verschijnt zaterdag aan de start van de Vuelta. De Nederlandse renner is opgenomen in de selectie van acht van de Spaanse ploeg Team Burgos-BH. Voor de 29-jarige Bol wordt het al zijn derde deelname aan de Ronde van Spanje.

Bol krijgt bij zijn ploeg gezelschap van de Portugezen Ricardo Vilela en Nuno Bico en de Spanjaarden Ángel Madrazo, Jorge Cubero, Diego Rubio, Jesús Ezquerra en Óscar Cabedo.

De Vuelta begint zaterdag met een ploegentijdrit in Torrevieja.

Klimmen: Reuser ziet kansen op Spelen slinken

10.55 uur: Klimmer Tim Reuser is er niet in geslaagd kwalificatie voor de Olympische Spelen af te dwingen. Tijdens de WK in Japan wist hij zich niet te plaatsen voor het WK combined, waar voor de beste zeven een plaatsbewijs voor de Spelen klaarligt.

Via andere wedstrijden heeft Reuser alsnog een kleine kans om zich te plaatsen. Op de Spelen in Tokio komen de twintig beste mannen en vrouwen ter wereld uit.

Reuser klom wel een Nederlands speedrecord: 8,026. Hij liet het vooral liggen op het onderdeel boulderen.

Frank de Boer heeft reden tot lachen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Martinez blijft scoren voor De Boer

07.45 uur: Frank de Boer blijft met Atlanta United maar winnen. De Nederlandse trainer won zondagavond (lokale tijd) met 0-2 op bezoek bij de Portland Timbers. Leandro González Pirez en Josef Martinez verzorgden de doelpunten. Met name laatstgenoemde is de laatste tijd uitstekend op dreef. De Venezolaanse aanvaller was tegen de Timbers voor het elfde MLS-duel op een rij trefzeker.

Atlanta United, dat zich vier dagen geleden van winst van de Campeones Cup verzekerde, gaat door de zege weer aan de leiding in de Eastern Conference. De Boer en zijn spelers verzamelden in 26 duels 45 punten, evenveel als Philadelphia, dat wel een wedstrijd meer speelde. New York City FC is met 41 punten uit 24 duels nog wel een gevaarlijke klant voor Atlanta.

Golf: Thomas wint in Medinah

07.40 uur: Golfer Justin Thomas heeft het BMW Championship op zijn naam geschreven. De Amerikaan bleef zijn landgenoot Patrick Cantlay drie slagen voor in Medinah, een buitenwijk van Chicago. De Japanner Hideki Matsuyama eindigde op vijf slagen als derde.

De 26-jarige Thomas ging met een ogenschijnlijke veilige voorsprong van zes slagen de laatste ronde in. Met nog acht holes te gaan was zijn voorsprong op Cantley geslonken tot twee punten. Vervolgens was Thomas op tijd bij de les om zijn tiende zege in de PGA te mogen vieren.

Robin Haase Ⓒ Hollandse Hoogte

Tennis: Haase bereikt tweede ronde

00.58 uur: Robin Haase heeft de tweede ronde bereikt van het tennistoernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De nummer 123 versloeg de Amerikaanse nummer 111 van de wereld, Denis Kudla, met 6-4, 7-6 (3).

Het was voor Haase pas de eerste zege sinds de eerste ronde van Wimbledon begin juli. De Nederlander won dit seizoen op de ATP Tour pas tien partijen.

In de tweede ronde moet Haase het opnemen tegen de Portugees Joao Sousa, de nummer 43 van de wereld die in de eerste ronde een bye had.

Haase heeft de afgelopen weken een vrije val gemaakt op de wereldranglijst omdat hij goede resultaten uit 2018 deze zomer niet heeft kunnen herhalen. Naar verwachting zakt hij nog wat verder en staat hij maandag op de nieuwe ranglijst rond plek 150.

De beste Nederlandse tennisser van de laatste jaren stond enkele weken geleden nog op de 86e plaats en begon dit jaar als de nummer 50 van de wereld. Hij bereikte zeven jaar geleden zijn hoogste positie op de wereldranglijst: 33e.