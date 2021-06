Herstel zwaargewonde Maurits Lammertink gaat ’goede kant’ op

Lammertink (30) werd vorige week dinsdag in Hengelo aangereden door een scooter terwijl hij met zijn gezin aan het wandelen was. De renner raakte daarbij ernstig gewond. Hij liep onder meer een hersenbloeding op en moest geopereerd worden. Lammertink verkeerde enige tijd in levensgevaar.

„We bedanken jullie voor alle steunbetuigingen aan Maurits, zijn sterke vrouw Marion en hun twee kinderen”, aldus de Belgische ploeg. „Hij krijgt goede steun in zijn strijd om het herstelproces te blijven verbeteren.”

De Tukker was door zijn ploeg niet geselecteerd voor de Ronde van Frankrijk. Lammertink had enkele dagen voor het ongeluk nog meegedaan aan het Nederlandse kampioenschap op de weg in Drenthe. Op zijn erelijst staan etappezeges in de Ronde van België en de Tour du Limousin en de eindzege in de Ronde van Luxemburg.