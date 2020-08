Renault wint protest tegen Racing Point, 400.000 euro boete

Racing Point rijdt dit seizoen met een zogenaamde kopie van de Mercedes-auto van vorig jaar. Teams mogen onderdelen overkopen van andere constructeurs, maar sommige onderdelen moeten ook zelf geproduceerd worden. Dat laatste geldt tegenwoordig eveneens voor de brake ducts. Dat zijn luchthappers, die ervoor zorgen dat de remmen gekoeld worden.

Renault stelt dat Racing Point die onderdelen heeft gekopieerd van Mercedes en is dus in het gelijk gesteld. Het document van de FIA telt maar liefst veertien pagina’s. Racing Point moet per auto een boete van 200.000 euro betalen. Ook wordt per auto 7,5 WK-punt ingeleverd, wat betreft de constructeursstand. Racing Point heeft nog wel 24 uur de tijd om in beroep te gaan.

Racing Point krijgt de straf alleen voor het eerste race-weekeinde dat Renault protesteerde, namelijk de Grand Prix van Steiermark op de Red Bull Ring. Voor de daaropvolgende races in Hongarije en Engeland krijgt het team alleen een reprimande. Racing Point kan dus met de brake ducts blijven rijden. Diskwalificatie is niet aan de orde, omdat het gaat om het overtreden van de sportieve regels en niet om de technische reglementen.

Racing Point zakt nu op de WK-stand voor constructeurs naar de zesde plaats. De vijfde stek is voor, jawel, Renault.

