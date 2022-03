Feyenoord imponeert in Belgrado

De nog steeds heel jonge (22) Colombiaanse vleugelspits dartelde met zijn korte mouwtjes in de kou van de Servische hoofdstad alsof hij aan een galavoorstelling in de Copa Libertadores bezig was. Solerend door de defensie van Partizan en vlot combinerend met zijn medespelers, voor wie hij altijd oog heeft. De koploper van Servië kreeg geen moment grip op hem.

Dessers top

Maar naast Sinisterra leverde ook Cyriel Dessers een topprestatie. De Belgische huurling heeft een flinke claim gelegd op het aanhouden van zijn basisplaats in de spits bij Feyenoord. De stevig gebouwde spits, die met de winst van Europees voetbal gauw moet worden gekocht van Genk, was net als in eerdere Europese wedstrijden ook in Belgrado trefzeker. Dessers aarzelt zelden in het strafschopgebied, drukt meestal direct af en heeft anders met een handige hakbal wel een assist in huis. Want zo legde hij de bal in de tweede helft heerlijk op een presenteerblaadje bij Jens Toornstra.

Of Toornstra genoeg heeft gedaan om ook zijn basisplek te behouden zal de komende weken blijken. De middenvelder maakte met twee treffers tegen Partizan in elk geval een flink statement. Net als in alle vorige seizoenen laat hij zien dat Feyenoord nog niet zonder hem kan. Het zijn voorlopig luxeproblemen die Slot als coach graag heeft. Hoe groter de concurrentie in zijn ploeg, hoe beter het voor Feyenoord is.

Droomuitslag

De ruime overwinning met een marge van drie goals – Lutsharel Geertruida knalde de vijfde binnen – is vanzelfsprekend een droomuitslag voor de return. Halverwege het duel in Belgrado was de gemoedstoestand van Slot en de bijna 1900 meegereisde supporters nog totaal anders en dachten die dat Feyenoord nog een flinke klus zou krijgen om de kwartfinales van de Europese Conference League te halen.

Dat kwam door de slordigheid waarmee het elftal op de gekste momenten tegendoelpunten blijft incasseren. Ook al is de ploeg van Slot nog zo dominant, rustig achterover leunen kan de coach, die eerder met AZ in Belgrado tegen Partizan aantrad, nooit.

Eén countertje of een rare standaardsituatie en de bal ligt weer achter doelman Justin Bijlow. Die staat af en toe al net zo gek te kijken van wat er zich voor zijn ogen afspeelt als zijn coach.

Opluchting voor Slot

Feyenoord doet veel dingen goed en vermaakt het Rotterdamse Legioen bijna wekelijks, maar als de vele kansen niet tot meer goals leiden blijft de mogelijkheid bestaan dat de ploeg wordt verrast. Want die ‘toevalstreffers’ vallen net iets te vaak om van incidentjes te kunnen spreken. In deze wedstrijd was Feyenoord wél in staat om het overwicht in doelpunten uit te drukken en dat zal bij Slot ook weer voor opluchting zorgen. Bij AZ en thuis tegen FC Groningen zag hij zijn ploeg namelijk niet worden beloond.

Nu maakte Feyenoord weer reclame voor de manier waarop het aanvalt, tegenstanders onder druk durft te zetten en met veel zelf opgeleide spelers een eigen stijl creëert.

Feyenoord verkocht zich in Belgrado in grote delen van de wedstrijd dus uitstekend. Zelfs een vroege tegenvaller, de plotselinge 1-0 voor de thuisclub, deed de ploeg van Slot niets. Opvallend was dat de hectiek rond het stadion en de fanatieke aanhang van de thuisclub in een wat ouderwets sintelbaan-stadion de Rotterdammers ook niet van hun stuk bracht.

Vuurwerk

Bij de aftrap van het duel tussen Partizan en Feyenoord barstte een vuurwerk los, dat de trainers en reserves van Feyenoord het idee gaf dat ze dichter bij Oekraïne waren dan bij de acht Balkan-staten waaraan Servië grenst. Het vuurwerk was net buiten het stadion, maar het leek alsof de hel boven Belgrado was losgebarsten. Het enige slimme van die vuurwerkshow is dat de UEFA de thuisclub daarvoor niet kan bestraffen. Misschien een ideetje voor Het Legioen dat in Europese wedstrijden dol op pyro-acties is…

