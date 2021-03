Fans Schalke 04 beginnen petitie voor weer nieuwe trainer

De 62-jarige Rangnick was eerder al in 2004-2005 en 2011 coach van Schalke 04 en niet zonder succes. Hij eindigde in 2005 als tweede met de club in de Bundesliga en wist de bekerfinale te halen. In 2011 loodste Rangnick Schalke naar de naar de halve finales van de Champions League.

Volgens mediaberichten zit een groep invloedrijke fans uit het bedrijfsleven en de politiek achter de actie om Rangnick over te halen naar Schalke terug te keren. Degradatie lijkt onontkoombaar voor de club uit Gelsenkirchen, die spits Klaas-Jan Huntelaar in januari weghaalde bij Ajax. Huntelaar kampt echter met een kuitblessure en speelde sinds zijn rentree slechts 10 minuten mee.

Schalke ontsloeg al trainer Christian Gross en diens hele technische staf en stelde de Griek Dimitros Grammozis aan als vervanger. Grammozis heeft een contract tot de zomer van 2022 ondertekend. Gross was in december weer de opvolger van de ontslagen Manuel Baum. In de tussenliggende periode nam Huub Stevens zelfs even waar.

