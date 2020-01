Advocaat krijgt zijn Feyenoord-spits, Robert Bozenik wil gauw komen

Dat heeft hij aan zijn zaakwaarnemer laten weten en dat heeft hij ook de leiding van Feyenoord verteld. Dat is het moment geweest voor de Rotterdammers om door te schakelen. Het bestuur van MSK Zilina realiseert zich dat bij een transfer uiteindelijk de speler de keuze bepaalt en niet de club.

Bozenik ziet voor zichzelf grotere kansen in de Eredivisie dan bij HSV. Hij weet hoe de situatie is bij Feyenoord, dat met Nicolai Jørgensen al een international in de voorhoede heeft. Maar Dick Advocaat heeft duidelijk gemaakt dat hij zekerheid nodig heeft in de tweede helft van het seizoen, als Feyenoord kans wil maken op een ticket voor Europees voetbal.

Voor Bozenik moet een bedrag tussen de vier en vijf miljoen euro worden neergeteld. Daarmee is de jonge spits, die al een tijd op de radar van de club stond, meteen een investering voor de toekomst. Bij een eventueel vertrek van Jørgensen in de zomer, zou Feyenoord zijn opvolger dus al in huis hebben.