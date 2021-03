Georginio Wijnaldum na Oranje-debacle: ’Dit hebben we aan onszelf te danken’

Volgens de middenvelder was Oranje te slap in de omschakeling. „We waren bij de corner te veel bezig met hands appeleren en daardoor geven we een counter weg. Dan moet je een overtreding maken. En daarna valt een goal ongelukkig doordat een bal van richting wordt veranderd”, aldus Wijnaldum tegen de NOS.

Wijnaldum meent dat de beslissingen van de de scheidsrechter niet meezaten. „Die vielen steeds tegen ons. Maar dan duurt het maar 15 seconden voordat de bal er in de andere kant in ligt. Dat heeft niets met de scheidsrechter te maken. Het is gewoon niet opletten. Niet honderd procent geconcentreerd.”

Verdedigend kan het ook wel wat beter, vindt hij. „Als je kijkt hoe zij verdedigen en hoeveel moeite wij hadden om erdoorheen te komen. Daar valt wat voor te zeggen...we moeten meedogenlozer zijn. De scheids maakt fouten, maar als je ziet hoe wij aan de tweede helft beginnen. Dit hebben we aan onszelf te danken.”

De Roon: zij maken 4 doelpunten uit 5 aanvallen

Marten de Roon vond wel dat het Nederlands elftal na de nederlaag (4-2) tegen Turkije in Istanbul mocht spreken van een valste start in de WK-kwalificatie. „Dit is ontzettend balen. Tegen deze sterke landen in de poule gaat het om de momenten. Zij kwamen vijf keer in de buurt van ons doel en scoren vier keer. Dan kun je zeggen dat ze er op de beslissende momenten stonden.”

Oranje was vaak aan de bal. „Verreweg het grootste deel van de wedstrijd”, vervolgde de middenvelder van Atalanta. „Maar wij maken er maar twee. Het grootste probleem was dat zij er een paar keer in slaagden zo maar door te lopen naar ons strafschopgebied. Dat hadden wij moeten voorkomen. We moeten heel goed nadenken over hoe we het zover hebben laten komen.”

Bekijk ook: Rampavond voor Nederlands elftal in Turkije