Met Savio is zevende versterking binnen John de Jong duidelijk in ambities PSV: ’We willen over Ajax heen’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

John de Jong heeft zich met PSV flink geroerd op de transfermarkt Ⓒ ANP/HH

MARIËNFELD - Met de Braziliaan Savio, voetbalnaam Savinho, heeft PSV zijn zevende versterking voor deze transferwindow binnen. Directeur voetbalzaken John de Jong is de afgelopen weken uiterst slagvaardig geweest, maar vindt het nog veel te vroeg om tevreden te zijn. ,,We zijn goed op weg, maar het duurt nog zeven weken. De window is nog niet afgerond. We hebben gelukkig voor het trainingskamp belangrijke posities in kunnen vullen. Daar zijn we wel tevreden over.”