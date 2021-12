Joey Mantia wint ook in Calgary, Angelina Golikova razendsnel op 500 meter

De Canadees Connor Howe eindigde in Calgary als tweede in 1.42,42. De Noor Allan Dahl Johansson pakte brons met 1.43,27.

Marcel Bosker en Louis Hollaar kwamen als enige Nederlanders in actie in de A-divisie. Zij reden in de eerste rit tegen elkaar en vervulden een bijrol in het hele deelnemersveld. Bosker eindigde op de veertiende plaats met 1.44,83 en Hollaar belandde met 1.45,76 op de zestiende plek.

Geen Nederlandse toppers in actie

De Nederlandse top op de schaatsmijl liet de wereldbeker in Calgary aan zich voorbijgaan. Olympisch kampioen Kjeld Nuis, wereldkampioen Thomas Krol en Patrick Roest, tweede tijdens de Winterspelen in 2018, hadden tijdens de eerste drie wereldbekers in principe al voldoende punten verzameld voor Nederland om bij de Olympische Spelen in februari in China drie startbewijzen op deze afstand te bemachtigen.

Veel eremetaal zat er dit seizoen op de wereldbeker op de 1500 meter echter nog niet in voor de Nederlanders. Alleen Krol belandde vorige week in Salt Lake City op het podium (derde).

De Chinees Zhongyan Ning ging zaterdag in Calgary evenmin van start op de 1500 meter. Hij moest daardoor zijn leidende positie in de wereldbekerstand afstaan aan Mantia. Kars Jansman, Marwin Talsma en Tijmen Snel komen in de Nederlandse nacht van zaterdag op zondag in Calgary in actie op de 1500 meter in de B-divisie.

Golikova snelt naar zege op 500 meter

De Russische schaatsster Angelina Golikova won de 500 meter. De wereldkampioene op dit onderdeel zegevierde op het snelle Canadese ijs in een persoonlijk record van 36,66 seconden. Ze verbeterde tevens het nationale record op deze afstand.

Olympisch kampioene Nao Kodaira pakte zilver in 36,76. De Japanse eindigde vrijdag achter de Russin Olga Fatkoelina (36,72) eveneens als tweede. De Amerikaanse Erin Jackson, dit seizoen winnares van vier wereldbekerraces op de 500 meter, finishte zaterdag als derde in 36,92. Fatkoelina ging niet van start in de tweede manche. Jackson leidt in het wereldbekerklassement.

Persoonlijke records

Namens Nederland reden Dione Voskamp en Michelle de Jong in de vijfde rit tegen elkaar. Beiden lieten een persoonlijk record noteren. De Jong won het onderlinge duel in een tijd van 37,52, goed voor de twaalfde plaats. Voskamp belandde met 37,57 op de dertiende plek. Marrit Fledderus reed met 37,90 de vijftiende tijd.

Angelina Golikova wint de 500 meter. Ⓒ EPA

Letitia de Jong eindigde in de B-divisie als derde (37,92). Femke Beuling belandde in deze groep op de tiende plaats met een tijd van 38,29.

Nederlands kampioene Jutta Leerdam en Femke Kok ontbreken in Calgary. Ze geven de voorkeur aan een trainingsprogramma op weg naar het olympisch kwalificatietoernooi, eind deze maand in Heerenveen.

In de wereldbekerstand na vier toernooien staan Kok (dertiende), Michelle de Jong (veertiende), Voskamp (vijftiende) en Leerdam (zestiende) in de top twintig. Daardoor mogen er drie Nederlandse sprintsters bij de Winterspelen in Beijing op de 500 meter in februari van start gaan.