Tallon Griekspoor pakt door: Nederlander naar halve finale in Washington

Griekspoor stond tegen Wolf geen enkele keer zijn servicegame af en hij maakte het na ruim anderhalf uur af met een lovegame. De beste tennisser van Nederland verloor slechts vier punten op zijn eerste opslag.

In de halve eindstrijd neemt Griekspoor (27) het op tegen de als eerste geplaatste Taylor Fritz. De mondiale nummer 9 uit de Verenigde Staten versloeg Jordan Thompson uit Australië met 6-3 6-3. Eerder op de dag had Fritz al de Schot Andy Murray in drie sets verslagen.

Door de regen van een dag eerder moesten er vrijdag extra wedstrijden worden gespeeld in de Amerikaanse hoofdstad. Griekspoor maakte ook nog een wedstrijd af tegen de Fransman Gaël Monfils.

De andere halve finale in Washington gaat tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Brit Dan Evans. Het toernooi van Washington is een zogenoemd ATP 500-toernooi, dezelfde categorie als het indoortoernooi van Rotterdam. Een half jaar geleden haalde Griekspoor in Rotterdam ook de halve finales. Toen verloor hij van de Italiaan Jannik Sinner.