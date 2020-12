PSV nipt langs De Graafschap in KNVB-beker

De Graafschap schakelde in de eerste ronde verrassend FC Twente uit. Voor PSV was het duel met de ’Superboeren’ de eerste wedstrijd in het bekertoernooi. Goede herinneringen aan de KNVB-beker heeft de ploeg van Roger Schmidt echter niet. De afgelopen twee jaar werden de Eindhovenaren al vroeg uitgeschakeld door een ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie.

En dus nam de Duitse oefenmeester geen risico. Alleen keeper Yvon Mvogo, verdedigers Jordan Teze, Olivier Boscagli en middenvelder Pablo Rosario kregen rust. De eerste grote kans van de wedstrijd was echter voor De Graafschap. Toine van Huizen had de bal voor het inkoppen, maar hij mikte te hoog en verzuimde zijn ploeg op voorsprong te zetten.

Buitenspelgoal

Een paar minuten later was er ook een prima mogelijkheid met het hoofd voor Timo Baumgartl, maar ook zijn inzet vloog niet tussen de palen. Even later had Mo Ihattaren PSV op voorsprong kunnen zetten, maar ook de geboren Utrechter scoorde niet.

De Doetinchemmers dachten op 1-0 te komen in de 29e minuut na een knappe actie van Van Huizen, maar de treffer ging niet door vanwege buitenspel. Of dat ook zo was, zullen we nooit weten: er was geen VAR aanwezig. Ook Ibrahim Sangaré kreeg de bal met een hard schot er aan de andere kant niet in.

Strafschop

De kansen volgden zich rapper op voor PSV: een minuut later miste Denzel Dumfries maar net het doel. Het was af en toe met hangen en wurgen, maar de rust werd met 0-0 bereikt, met een uitstekende Rody de Boer op doel bij de Superboeren.

Tien minuten na rust ging de bal op de stip. Dumfries leek makkelijk naar de grond te gaan binnen de zestienmeter, maar de bal ging wel op elf meter. En nogmaals: geen VAR aanwezig. Philipp Max schoot het buitenkansje binnen: 0-1.

Wereldgoal Malen

De Graafschap zette vervolgens wat meer aan, maar Unnerstall hield het doel schoon op dat moment. De ingevallen Rosario moest er overigens al snel weer uit. Adrian Fein was zijn vervanger.

Het was wel weer een beetje hetzelfde verhaal als voorgaande duels. PSV op voorsprong, maar daarna de teugels laten vieren. Malen dacht in de 85e minuut: ’en nu is het genoeg’, want met een solo en een fantastisch schot van ruim 20 meter - die in de kruising belandde, besliste hij het duel definitief: 0-2.

Toch ging het weer niet gemakkelijk voor de formatie van Schmidt, want Hilderink maakte in de 89e minuut nog 1-2 en De Graafschap zette aan voor een slotoffensief in de lege Vijverberg, maar een treffer leverde het niet meer op.