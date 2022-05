Sport Kort: Voetballers Auxerre gewond bij rellen Saint-Étienne

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Twee voetballers Auxerre gewond bij rellen Saint-Étienne

11:25 uur Twee voetballers van de Franse club Auxerre zijn lichtgewond geraakt tijdens de rellen die ontstonden na het gewonnen promotieduel met Saint-Étienne. Enkele honderden aanhangers van thuisclub Saint-Étienne stormden het veld op nadat Auxerre via strafschoppen had gewonnen. De supporters gooiden vuurwerk en fakkels richting de voetballers, die vluchtten naar de kleedkamers.

De veldbestormers gooiden ook heel wat vuurwerk richting het publiek op de hoofdtribune van het Stade Geoffroy-Guichard. Saint-Étienne, tienvoudig landskampioen en daarmee samen met Paris Saint-Germain recordhouder in de Franse competitie, degradeerde door de nederlaag naar de Ligue 2. Auxerre dwong juist promotie af naar de hoogste afdeling.

Volgens de autoriteiten liepen twee spelers van Auxerre lichte verwondingen op. Het is niet bekend om wie het gaat. Daarnaast raakten minstens zeventien toeschouwers en veertien politieagenten lichtgewond.

Saint-Étienne zei in een verklaring de rellen "met klem te veroordelen" en de daders te willen vervolgen. "Ondanks de inzet van bijna vijfhonderd agenten bestormden veel supporters het veld na het laatste fluitsignaal. Sommigen maakten zich schuldig aan geweld tegen spelers, beveiligers, agenten en publiek."

In de Nederlandse voetbalcompetitie betraden supporters van ADO Den Haag zondag het veld na het via strafschoppen verloren duel met Excelsior om promotie naar de Eredivisie. De aanhangers van de thuisclub gooiden onder meer vuurwerk in het vak met Excelsior-fans. De mobiele eenheid greep daarna in

Topoverleg in Parijs om ’lessen te leren’ na chaos bij finale

08:00 uur Op het Franse ministerie van Sport vindt maandagochtend topoverleg plaats tussen de partijen die betrokken waren bij de organisatie van de finale van de Champions League in Parijs. Minister Amélie Oudéa-Castéra ontvangt vertegenwoordigers van de Europese voetbalbond UEFA, de Franse voetbalbond FFF, het Stade de France, de politie van Parijs en de stad Saint-Denis. „Om de incidenten bij de Champions League-finale te analyseren en om lessen te leren voor onze grote sportevenementen in de toekomst”, zegt Oudéa-Castéra over het doel van de bijeenkomst.

Oranje komt bijeen voor eerste vier duels in Nations League

07:55 uur Het Nederlands voetbalelftal begint in Zeist aan de voorbereiding op de eerste vier duels in de Nations League. Jerdy Schouten is voor het eerst van de partij. Bondscoach Louis van Gaal heeft de middenvelder van Bologna uitgenodigd voor de uitwedstrijden tegen België (3 juni in Brussel) en Wales (8 juni in Cardiff) en de thuisduels met Polen (11 juni) en opnieuw Wales (14 juni) in De Kuip.

Vincent Janssen komt nog niet naar Zeist. De spits van de Mexicaanse club Monterrey is na vijf jaar weer opgeroepen voor Oranje. Hij gaat op 5 juni eerst trouwen en voegt zich pas daarna bij de selectie.

Van Gaal geeft vanaf 16.00 uur een persconferentie. De bondscoach zal dan onder meer uitleggen waarom hij Janssen heeft opgeroepen. De 27-jarige spits scoorde dit seizoen eenmaal in vijftien competitieduels voor Monterrey. Daarnaast zal Van Gaal ongetwijfeld vragen krijgen over de afwezigheid van Georginio Wijnaldum, de reserveaanvoerder van de nationale ploeg die afgelopen seizoen geen vaste waarde was bij Paris-Saint Germain.

Basketballers Boston Celtics na twaalf jaar terug in NBA-finale

07:08 uur Boston Celtics heeft na twaalf jaar weer eens de grote finale van de NBA bereikt. De basketballers uit Boston wonnen in de best-of-sevenserie tegen Miami Heat het beslissende zevende duel met 100-96. De Celtics gaan nu met Golden State Warriors strijden om het kampioenschap in de Amerikaanse topcompetitie.

Boston Celtics werd zeventien keer kampioen van de NBA, waarmee het samen met Los Angeles Lakers recordhouder is. De laatste titel dateert echter van 2008. Twee jaar later bereikte de ploeg nog een keer de finale, waarin de Lakers met 4-3 wonnen. In de afgelopen vijf jaar stonden de Celtics drie keer in de eindstrijd van de Eastern Conference, maar het lukte ze steeds niet om door te dringen tot de algehele NBA-finale.

De Warriors pakten eerder al de titel in het westen door Dallas Mavericks met 4-1 te verslaan. In het oosten was de spanning een stuk groter. Miami Heat verspeelde in de serie tegen Boston Celtics tot twee keer toe een voorsprong, waarna de Celtics met winst van wedstrijd vijf op ’matchpoint’ kwamen. De club uit Florida trok in Boston de stand echter weer gelijk, waardoor alles aankwam op de slotwedstrijd zondagavond in Miami.

Boston Celtics nam in het eerste kwart een flinke voorsprong en gaf die niet meer uit handen, al kwam Miami Heat in de slotfase nog heel dichtbij. Met minder dan 17 seconden op de klok en een stand van 98-96 kreeg Jimmy Butler de kans om de club uit Florida op voorsprong te schieten, maar zijn poging tot een driepunter belandde op de voorkant van de ring. Vervolgens gooide Marcus Smart aan de andere kant twee vrije worpen raak. Jayson Tatum maakte 26 punten voor de winnende ploeg, Jaylen Brown en Smart beiden 24.

„Fantastisch dat we eindelijk deze hobbel hebben genomen”, zei Tatum over het bereiken van de grote finale. „Weinig mensen geloofden in ons. We hebben de zwaarste route genomen, maar we zijn er.” De Celtics versloegen in de vorige ronde Milwaukee Bucks, de kampioen van 2021, ook al met 4-3.