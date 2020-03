WK baan: Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland rijden opnieuw sprintfinale

Hoogland, die vorig jaar wel de Europese titel veroverde, was te sterk voor de Pool Mateusz Rudyk. Beide Nederlandse sprinters klaarden de klus in twee heats.

Lavreysen kan in Berlijn zijn derde gouden medaille pakken. Eerder won hij de teamsprint, onder anderen samen met Hoogland, en het sprintonderdeel keirin.

Ook Van Riessen verder op keirin

Na Shanne Braspennincx heeft ook Laurine van Riessen zich bij de WK baanwielrennen in Berlijn geplaatst voor de kwartfinales op het sprintonderdeel keirin.

Van Riessen was in haar heat ten val gekomen en moest zodoende in de herkansingen proberen haar optreden op de slotdag van de WK alsnog te verlengen. Dat lukte overtuigend met de winst in haar heat op het onderdeel waar vijf of zes rensters op gang gebracht worden achter een derny en de laatste drie ronden sprinten om de zege.

Eerder had Braspennincx zich al rechtstreeks geplaatst door haar heat in de eerste ronde te winnen. De kwartfinales zijn rond 14.45 uur.

Braspennincx veroverde een keer eerder op een WK een medaille op de keirin. In 2015 eindigde ze als tweede. Vorig jaar op de WK in het Poolse Pruszkow werd de Brabantse vijfde in de finale.