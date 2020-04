FIFA komt snel met voorstellen over tijdelijke transferregels

„We hebben een werkgroep opgericht die al een tijdje bezig is en binnenkort voorstellen zal doen om clubs en spelers te beschermen”, zegt Gianni Infantino, voorzitter van de wereldvoetbalbond.

De FIFA wil niet lang meer wachten. Veel clubs weten niet wat hun nu te doen staat. Ook zijn veel clubs het niet eens, over het wel of niet afmaken van de competities bijvoorbeeld. „Iedereen heeft verschillende belangen. Er liggen nu onderwerpen op tafel die we in het verleden nog nooit hebben hoeven bespreken. Ik ben ervan overtuigd dat we oplossingen zullen vinden voor de internationale wedstrijdkalender.”

Infantino zei niet te kunnen voorspellen wanneer het voetbal weer wordt hervat. „We willen morgen allemaal weer voetbal zien, maar we weten niet wanneer we weer kunnen spelen. Niemand ter wereld weet wanneer we kunnen spelen.”